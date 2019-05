Kerala

Alappuzha Arif M M AM Arif KS radhakrishnan Shanimol Usman -- -- Alathur P K Biju PK Biju TV Babu Remya Haridas -- -- Attingal -- A Sampath Sobha Surendran Adoor Prakash -- -- Chalakudy Innocent Innocent AN Radhakrishnan Benny Behanan -- -- Ernakulam P. Rajeev P Rajeev Alphons Kannanthanam Hibi Eden -- -- Idukki Joice George Joice George Biju Krishnan Dean Kuriakose -- -- Kannur P K Sreemathi PK Sreemathy CK Padmanabhan K Sudhakaran -- -- Kasaragod K P Satheesh Chandran KP satheesh Chandran Raveesh Thanthri Kuntar Rajamohan Unnithan -- -- Kollam K N Balagopal KN Balagopal KV sabu NK premachandran -- -- Kottayam V.N Vasavan VN Vasavan PC Thomas Thomas Chazhikkadan -- -- Kozhikode A Pradeep Kumar A Pradeepkumar KP Prakash Babu MK Raghavan -- -- Malappuram V P Sanu VP Sanu Unnikrishnan Master PK Kuhjalikkutty -- -- Mavelikkara -- Chittayam Gopakumar Thazhava Sahadevan Kodikkunnil Suresh -- -- Palakkad M. B. Rajesh MB Rajesh C krishnakumar VK Sreedharan -- -- Pathanamthitta Veena George Veena George K Surendran Anto Antony -- -- Ponnani P V Anwar PV Anwar VT Rema ET Muhammad Basheer -- -- Thiruvananthapuram -- C Divakaran Kummanam Rajasekharan Shashi Tharoor -- -- Thrissur -- Rajaji Mathew Thomas Suresh Gopi TV Prathapan -- -- Vadakara P Jayarajan P jayarajan VK sajeevan K Muraleedharan -- -- Wayanad -- PP Suneer Thushar Vellappally Rahul Gandhi -- --