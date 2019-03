ആറ്റിങ്ങൽ അടൂർ പ്രകാശന്, ആലപ്പുഴയിൽ ഷാനിമോൾ; രണ്ടിടങ്ങളില്‍ കൂടി ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം, വയനാട്ടിൽ അനിശ്ചിതത്വം

തിരുവനന്തപുരം-ശശി തരൂര്‍, ആറ്റിങ്ങല്‍- അടൂര്‍ പ്രകാശ്, മാവേലിക്കര- കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ്, പത്തനംതിട്ട- ആന്റോ ആന്റണി, ആലപ്പുഴ- ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാന്‍, എറണാകുളം- ഹൈബി ഈഡന്‍, ഇടുക്കി- ഡീന്‍ കുര്യാക്കോസ്, തൃശൂര്‍- ടി എന്‍ പ്രതാപന്‍, ചാലക്കുടി- ബെന്നി ബെഹ്നാന്‍, ആലത്തൂര്‍- രമ്യ ഹരിദാസ്, പാലക്കാട്- വി കെ ശ്രീകണ്ഠന്‍, കോഴിക്കോട്- എം കെ രാഘവന്‍, വടകര - കെ മുരളീധരൻ, കണ്ണൂര്‍- കെ സുധാകരന്‍ കാസര്‍കോട്-രാജ്‌മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ എന്നിങ്ങനെയാണ് നിലവിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക.

party releases list of 9 candidates in Kerala and Maharashtra (2 - Kerala and 7- Maharashtra) for the upcoming #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/YrnwfPfYr9