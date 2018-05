ആദ്യം മമ്മൂട്ടി, പിന്നെ മോഹൻലാൽ!

ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് സൂര്യയും മോഹൻലാലും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ഒന്നിക്കുന്നു. അയൻ, കോ, മാട്രാൻ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ കെ.വി ആനന്ദ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. സിനിമയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

തെലുങ്ക് ചിത്രം യാത്രയിൽ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിഥിതാരമായാകും അദ്ദേഹം എത്തുക. എന്നാൽ കെ.വി ആനന്ദിന്റെ ചിത്രം വലിയ കാൻവാസിലാകും ഒരുങ്ങുക.

