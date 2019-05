മഴക്കാലത്ത് കുടപിടിക്കാതെ നടക്കാം, പറക്കും കുടയുമായി മജീഷ്യൻ !

ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുമാണ് ഈ രസികൻ ടെക്കനോളജി, മോല്ല എന്ന പ്രശസ്ത മജീഷ്യനാണ് ചാറ്റൽ മഴയത്ത് തന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോളോവിംഗ് ഡ്രോൺ കുടയുടെ കീഴിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ തെരുവീഥികളിലൂടെ നടന്നത്. സ്മാർട്ട്‌ഫോൺണിൽ ഫോട്ടോകൾ പകർത്തിയും, ആളുകളെ രസിപ്പിച്ചുമെല്ലാമായിരുന്നു മോല്ലയുടെ നടത്തം. മഴക്കാലത്ത് കുട കയ്യിൽ പിടിക്കാതെ സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുന്നതിനെ ആളുകൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു മോല്ലയുടെ ലക്ഷ്യം.

മജീഷ്യൻ മാജിക് അമ്പർല എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഡ്രോൺ കുട. ആപ്പ് അതിഷ്ടിതിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. സ്മാർട്ട് ഫോണിലെ ആപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കുട തനിയെ പറഞ്ഞ് നമ്മെ മഴയിൽനിന്നും വെയില്ലിനിന്നും സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും. മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്രയാണ് പറക്കും കുടയുടെ ദൃശ്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്.



We focus our attention on cutting edge autonomous cars & vehicles but as the monsoon approaches, I’m more excited by the prospect of autonomous umbrellas! pic.twitter.com/RPrtPncPuU