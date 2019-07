ആകാശത്ത് തിരക്കോടുതിരക്ക്, ഒറ്റ ദിവസം പറന്നത് 2.25 ലക്ഷം വിമാനങ്ങൾ !

ജൂലൈ 24 ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു ആകാശം വിമാനങ്ങൾകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ അപൂർവ ദിവസം. ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് വെബ്സൈറ്റായ ഫ്ലൈറ്റ്റഡാർ24 എന്ന വെ‌ബ്സൈറ്റാണ് ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്. വിമാന യാത്ര രേഖപ്പെടുത്തിയ ചിത്രം ഇപ്പോൾ സമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമയി കഴിഞ്ഞു.



Yesterday, we tracked over 225,000 flights in a single day for the first time. Follow more than 20,000 flights right now at https://t.co/A4mWRJu9Vi. pic.twitter.com/Pxh21WiAy3