ഇവിടെ വിമാനത്താവളത്തെ മൂടി നിന്ന മേഘത്തിന്‍റെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ വിമാനത്തിന്‍റെ ചിറകുകളില്‍ തങ്ങിനില്‍ക്കുന്നതും, ലാന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതോടെ മങ്ങിപ്പോവുന്നതുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. ഭൗമോപരിതലത്തില്‍നിന്ന് 1200 അടി ഉയരെ വരെ കാണുന്ന സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങളെ വകഞ്ഞുമാറ്റിയാണ് വിമാനം ലാന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നത്. കേവലം വെറും പത്ത് സെക്കന്‍ഡ് മാത്രമുള്ള വീഡിയോ 12 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അരലക്ഷത്തിലധികമാളുകളാണ് കണ്ടത്.

Now that’s how you make a grand entrance. Video credit: Tom Jones pic.twitter.com/ojAOguED4D