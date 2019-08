ഇതാ ഒരു കുട്ടി ജാക്സൺ, മൈക്കൾ ജാക്സന്റെ ത്രില്ലർ ചുവടുകൾ അനുകരിച്ച് കുഞ്ഞുമിടുക്കൻ, വീഡിയോ !

ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കൻ മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ ത്രില്ലറിൽ നൃത്ത ചുവടുകൾ അനുകരിക്കൻ ശ്രമിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ത്രില്ലൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ടെലിവിഷന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അനുകരിക്കാൻ ശ്രാമിക്കുകയാണ് ചുവന്ന ജാക്കറ്റ് അണിഞ്ഞ കുഞ്ഞ് മിടുക്കൻ.

നൃത്ത ചുവടുകൾ ഒന്നും പൂർത്തിയാക്കൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും ആവേശത്തോടെ ടിവിയിൽ നോക്കി മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ചെയ്യുന്നത് അതേ പടി കുട്ടി അനുകരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം. കുട്ടി ജാക്സന്റെ നൃത്തം കണ്ട് നിരവധിപേരാണ് വീഡിയോക്ക് കമന്റുകളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദിവാസങ്ങൾക്കകം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടത്.









my brother thinks he’s michael jackson and he got a jacket to match