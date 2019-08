ഒറ്റ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ 24 പേർ, വീഡിയോ കണ്ട് കണ്ണുതള്ളി ആളുകൾ !

സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമായി 24 പേരാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ഓട്ടോറിക്ഷക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആഷിഷ് എന്നയാൾ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ച വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായിരിക്കുകയാണ്. ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരെ എണ്ണുന്നത് വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം



അനുവദനീയമായ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ കയറ്റി യാത്ര ചെയ്തതിന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ 1000 രൂപ പിഴ നൽകേണ്ടി വന്നു, നിരവധി പേരാണ് വീഡിയോക്ക് കമന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ലോക റെക്കോർഡാണ് എന്നായിരുന്നു ഒരാളുടെ രസകരമായ കമന്റ്.



How many passengers an auto can fill any guess? Alertizen found 24 passengers, all women and children travelling in an Auto in Bhongir. (Motor Vehicles Bill 2019 ask for a fine of Rs 1000/Extra passenger in case of overloading) #Telangana. @TelanganaDGP @tkp1080 #RoadSafety pic.twitter.com/MR2fLid0Nv