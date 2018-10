തിവാരിയുടെ മൃതദേഹത്തിന് മുൻപിൽ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് യോഗി ആദിത്യനാഥ്

മൃതദേഹത്തിന് സമീപത്തായി ബിഹാർ ഗവർണർ ലാൽജി ടൻഡൻ, യുപി മന്ത്രിമാരായ മൊഹ്സിൻ റാസ, അശുതോഷ് ടൻഡൻ, യോഗി ആദിത്യനാഥ് എന്നിവർ ഇരിക്കുന്നതും, യോഗി ആദിത്യനാഥ് മറ്റ് മന്ത്രിമാരോട് എന്തോ സംസാരിക്കുകയും തുടർന്ന് എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്.

കോൺഗ്രസും സമാജ്‍വാദി പാർട്ടിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും പെരുമാറ്റത്തെ അപലപിച്ചു.

After BJP Ministers In MP Laughing At Asthi Kalash Yatra Of Former PM Atal Bihari Vajpayee , CM Of UP Goes One Step Ahead .. Jokes & Laughs With His Folks Next To The Body Of Former UP CM #NDTiwari Which Was Wrapped In Tricolour .. pic.twitter.com/8qIIulJKRr