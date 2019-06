ക്ലാസ്മുറിയിൽ അധ്യാപിക ക്ലാസെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് മൂന്നു വിദ്യാർത്ഥികളൂടെ ദേഹത്തേക്കാണ് കോൺക്രീറ്റ് പാൾകൾ അടർന്നു വീണത്, വിദ്യർത്ഥികളെ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രീൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ എൻ ഐ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. .



#WATCH: Three students were injured after a portion of cement plaster collapsed on them while they were attending class in Ulhasnagar's Jhulelal School, Maharashtra yesterday. pic.twitter.com/luXzWD4TAI