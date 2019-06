കുട്ടികൾ മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചുവീഴുമ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി അന്വേഷിച്ചത് മാച്ചിൽ എത്ര വിക്കറ്റ് വീണു എന്ന്

എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കനുള്ള വഴികൾ ആരായുന്നതിന് പകരം മന്ത്രി ചോദിച്ചത് ഇന്ത്യ-പാക് മത്സരത്തിൽ എത്ര വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി എന്നായിരുന്നു. എത്ര വിക്കറ്റ് വീണു എന്ന് യോഗത്തിനിടെ മംഗൾ പാണ്ഡെ ചോദിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽനിന്നും കേൾക്കാം. സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ആൾ 4 വിക്കറ്റുകൾ വീണതായി മന്ത്രിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ എൻ ഐയാണ് ഈ ദൃശ്യം പുറത്തുവിട്ടത്.



#WATCH Bihar Health Minister Mangal Pandey asks for latest cricket score during State Health Department meeting over Muzaffarpur Acute Encephalitis Syndrome (AES) deaths. (16.6.19) pic.twitter.com/EVenx5CB6G