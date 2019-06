എംപിമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞക്കെത്തിയില്ല, നുസ്രത്ത് ജഹാൻ വിവാഹത്തിനായി തുർക്കിയിലേക്ക് പറന്നു

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബസിർഹട്ടിൽനിന്നുമുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപിയാണ് നുസ്രത് ജഹാൻ, വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് നുസ്രത്ത് ജഹാൻ മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിച്ചത്. നുസ്രത്തിന്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതിനാൽ തൃണമൂൽ എംപിയായ മിമിചക്രബർത്തിയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടില്ല. ജൂലായ് നാലിന് കൊൽക്കത്തിൽ താരത്തിന്റെ വുവാഹ സൽക്കാരം നടക്കും. ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളും പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.





