പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി മലപ്പുറം, വ്യോമസേന പകർത്തിയ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങൾ

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായ സഹചര്യത്തിൽ വ്യോമ സേന ഉൾപ്പടെ രക്ഷാ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കി. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാനും ഒറ്റപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാനും വ്യോമസേന ഹെലികോപ്ടറിന്റെ സഹായം തേടാം എന്ന് വ്യോമസേന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



വ്യോമസേനയുടെ Mi-17V5

ഹെലികോപ്ടറാണ് രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി വ്യോമസേന മലപ്പുറത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പറന്നിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സൈന്യം സാമൂഹ്യ മാധ്യങ്ങൾ വഴി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.



Scene of deluge in district taken from an @IAF_MCC Mi-17V5 helicopter @SpokespersonMoD pic.twitter.com/n0hHrGUGml