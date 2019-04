ന്യൂയോർക്കിൽ വെക്കേഷൻ ആഘോഷിച്ച് ബോളിവുഡ് താരസുന്ദരി സാറ അലി ഖാൻ, ചിത്രങ്ങൾ !

അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിൽ വെക്കേഷൻ ആഘോഷിക്കുകയാണ് സെയ്ഫ് അലിഖാന്റെ മകളും ബോളിവുഡ് താര സുന്ദരിയുമായ സാറ അലി ഖാൻ, ഇംതിയാസ് അലിയുടെ ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂൾ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് സാറ വെക്കേഷനായി ന്യുയോർക്കിലേക്ക് പറന്നത്.









വെക്കേഷൻ ആഘോഷത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ താരം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടൽ മുറിയിലെ ബാൽക്കണിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി കഴിഞ്ഞു.











‘Found child call me!! Will wait in Louis Vuitton‘ എന്ന ചുമരഴുത്തിന് താഴെയിരിക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ അമൃത സിംഗിനെ മിസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് താരം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.









2018ലാണ് കേദാർനാഥ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ സാറ ബോളിവുഡ് സിനിമയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. ആദ്യ തന്നെ വലിയ വിജയമായി മാറി.











രണ്ടാമത് അഭിനയിച്ച സിമ്പ എന്ന ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 230 കോടി നേടിയതോടെ സാറ ബോളിവുഡ് താരങ്ങളിൽ മുൻ നിരയിലെത്തി നിലവിൽ ഇംതിയാസ് അലിയുടെ ചിത്രത്തിൽ കാർത്ത് ആര്യന്റെ നായികയായി വേഷമിടുകയാണ് സാറ.