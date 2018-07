‘അപാരം തന്നെ’- മോഹൻലാലിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി പൃഥ്വിരാജ്

മോഹൻലാലിന്റെ കർണ്ണഭാരം കണ്ട് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് യുവതാരം പൃഥ്വിരാജ്. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ട്വിറ്റാണ്. നാടകത്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ട്വിറ്റ്.

‘ലൂസിഫറിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ ഇടയായത്. ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് മഹത്തായ ഒരു കാര്യമാണ്. ലൈവായി പാടുകയും സംഭാഷണം പറയുക, നിർത്താതെ പെർഫോം ചെയ്യുക അതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ഭാഷയിൽ‘- പൃഥ്വി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഏതായാലും പൃഥ്വിയുടെ ട്വീറ്റ് ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു.

Had the privilege of seeing portions of this video in between Lucifer’s shoot. It’s a stupendous feat to have achieved. Live singing, dialogues and non stop performance in a language you don’t even know! #Mindblown https://t.co/oMrVQN6LSd