ഒടുവിൽ ലൂസിഫർ അവതരിച്ചു, അത്യുജ്ജ്വലം ! ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങള്‍

ആരാധകരുടെ ആവേശ തിമിര്‍പ്പിള്‍ ലൂസിഫര്‍ തിയറ്ററുകളിലെത്തി. പ്രിഥ്വിരാജിന്റെ ആദ്യ സംവിധാ‍ന സംരംഭം. ഒടിയനു ശേഷം മോഹൻലാൽ എത്തുന്ന ചിത്രം. ഒടിയന്‍ 30ലേറേ രാജ്യങ്ങളിലാണ് പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയത് എങ്കില്‍ പ്രിഥ്വിരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ലൂസിഫര്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയത് 43 രാജ്യങ്ങളില്‍.



മലയാളം കണ്ട എക്കാലത്തെയും വലിയ റിലീസായി 3000ല്‍ അധികം തിയറ്ററുകളിലാണ് ചിത്രം ആഗോള വ്യാപകമായി എത്തുന്നത്. കേരളത്തില്‍ 400ഓളം തിയറ്ററുകളില്‍ ചിത്രമെത്തുന്നു. തമിഴ്, തെലുങ്ക് പതിപ്പുകളും പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്.



#Lucifer First Ever Show Started at Palakkad Priya Theatre, 6.45am