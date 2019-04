മമ്മൂട്ടിയുടെ ചാണക്യൻ ഇന്നു മുതൽ തിയേറ്ററുകളിൽ!

അജയ് വാസുദേവ് സംവിധാനം ചെയ്ത് സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രം മാസ്റ്റര്‍ പീസാണ് തമിഴില്‍ ഡബ്ബ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ തെലുങ്ക് പതിപ്പും പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂ റോയല്‍ സിനിമാസാണ് ചാണക്യന്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിക്കുന്നത്.

ഉദയകൃഷ്ണയുടെ തിരക്കഥയില്‍ ഒരുക്കിയ ചിത്രം മലയാളത്തില്‍ ടോട്ടല്‍ ബിസിനസായി 40 കോടിക്കടുത്ത് കളക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മലയാളത്തില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ആദ്യ ദിന കളക്ഷനുകളിലൊന്ന് മാസ്റ്റര്‍ പീസിന്റേതാണ്. മമ്മൂട്ടി ചിത്രം മധുരരാജയും തമിഴകത്ത് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പ്രദര്‍ശനം തുടരുന്നുണ്ട്.

#chanakya all set for release tomm... the mega star @mammukka sir soooo excited.. the Malayalam version #masterpiece was a super hit..!! I’m sure u will all love the tamil and Telugu version of this film too.. #ajaivasudevan has done a superb job of a class movie with a mass hero pic.twitter.com/7MW6Ihr10u