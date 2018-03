മമ്മൂട്ടിയുടെ അവതാരപ്പിറവിക്ക് ഒരു വയസ്സ്! - ആഘോഷമാക്കി ആരാധകര്‍

ഹനീഫ് അദേനി സംവിധാനം ചെയ്ത മമ്മൂട്ടിയുടെ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രം ദ് ഗ്രേറ്റ് ഫാദര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഒരു വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയായി. തിയേറ്ററുകളില്‍ മികച്ച കളക്ഷന്‍ നേടിയ ചിത്രം നിരവധി നേട്ടങ്ങള്‍ കൊയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുറച്ച് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെതായി ഒരു മെഗാഹിറ്റ് പിറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ മെഗാസ്റ്റാറിന്റെ ഈ ചിത്രത്തെ ആഘോഷിക്കാതിരിക്കാൻ ആരാധകർക്ക് കഴിയുമോ?

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മാർച്ച് 30ന് റിലീസ് ചെയ്ത ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ എഫക്ട് ഇപ്പോഴും ആരാധകരില്‍ നിന്നും വിട്ടു പോയിട്ടില്ല. റെക്കോർഡുകൾ ഒട്ടനവധിയാണ് ഡേവിഡ് നൈനാൻ തകർത്തതും പുതിയത് സൃഷ്ടിച്ചതും.

Some stats on the Occassion of #1YearOfMegaBBGreatFather



*Highest Day1 Grosser in Kerala(Mal)

*Most Viewed Teaser in FB(Mal)

*Top GCC Grosser of 2017(Mal)

*50Crore Club

*Longest Running Movie of 2017 at KBO

