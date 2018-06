ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി നൈജീരിയയ്ക്കെതിരായ വിജയം അർജന്റീന ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മറഡോണയ്ക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ത്വം അനുഭവപ്പെട്ടത്. രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം വര്‍ധിച്ചതാണ് മറഡോണയ്ക്ക് ശാരീരിക ക്ഷീണമുണ്ടാകാൻ കാരണം. ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയ അദ്ദേഹത്തെ ആരോഗ്യനില മെച്ചെപ്പെട്ടുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

അര്‍ജന്റീനയുടെ മത്സരം ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍ മുതല്‍ മറഡോണ വികാരഭരിതനായിരുന്നെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നൈജീരിയയ്‌ക്കെതിരായി മെസി ആദ്യ ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ മറഡോണ തന്റെ ഇരിപ്പിടത്തില്‍നിന്ന് ചാടിയെഴുന്നേല്‍ക്കുകയും ആഹ്ലാദാരവം മുഴക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യംഅനുഭവപ്പെട്ടത്.

ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് അർജന്റീന പ്രീക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിച്ചത്. ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ അര്‍ജന്റീയുടെ പ്രക്വാര്‍ട്ടറിലെ എതിരാളി മുന്‍ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഫ്രാന്‍സാണ്. ആദ്യ പ്രീക്വാർട്ടർ മത്സരം അർജന്റീനയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലാണ്.

