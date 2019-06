ലോകകപ്പിൽ ഇതാദ്യം ! ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഇതെന്തു പറ്റി?

എന്നാല്‍ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പോരാട്ടവീര്യത്തിന് മുന്നില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അടിയറവ്‌ പറഞ്ഞു. ബംഗ്ലാദേശിനു മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ആണ് ഗാലറി കണ്ടത്. 21 റണ്‍സിനാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തോല്‍വി. ലോകകപ്പിലെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ തോൽ‌വി ആണിത്.



South Africa's Last 3 Matches in WC



Lost vs Bang (2019)*

Lost vs Eng (2019)

Lost vs NZ (2015)



This Is 1st Time In History of WC, SA Lost 3 Consecutive matches#SAvBAN