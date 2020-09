ലുഡോയിൽ തട്ടിപ്പിലൂടെ അച്ഛൻ പരാജയപ്പെടുത്തി: വിശ്വാസവഞ്ചന ആരോപിച്ച് പരാതിയുമായി 24 കാരി കോടതിയിൽ !

പിതാവിനെതിരെ പരാതിയുമായി 24കാരി കുടുംബ കോടതി കൗൺസിലറായ സരിതയെ സമീപിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 'അച്ഛനും സഹോദരങ്ങൾക്കുംമൊപ്പം ലൂഡോ കളിക്കുന്നതിനിടെ തന്റെ ഒരു ടോക്കണ്‍ തട്ടിപ്പിലൂടെ അച്ഛന്‍ വെട്ടി. തന്റെ സന്തോഷം കാണുന്നതിനായി കളി അദ്ദേഹം തോറ്റുതരുമെന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നാല്‍ അങ്ങനെയുണ്ടായില്ല. അച്ഛനെ ഏറെ വിശ്വസമുണ്ടയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഗെയിമിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുമെന്ന് ഒരിയ്ക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല' എന്നായിരുന്നു 24 കാരിയുടെ പരാതി.

കളിയിൽ പിതാവ് പരാജയപ്പെടുത്തിയതിൽ യുവതി പൂർണമായും തകർന്നിരുന്നു എന്നും. രണ്ട് കൗൺസലിങ്ങിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ യുവതിയെ സാധാരണ നിലയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുണ്ട് എന്നും കുടുംബ കോടതി കൗൺസിലർ സരിത വ്യക്തമാക്കി. അതിനിടെ സംഭവത്തിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോളുകൾ നിറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.

The woman said she lost respect for her father as he went on to defeat her. She feels that her father should have lost in the game for the sake of her happiness. After 4 counselling sessions, she now feels positive: Sarita, a counsellor at Bhopal Family https://t.co/P9Lbl6iKJB