കേരളോത്സവം 2026: അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്രിക്കറ്റിൽ അരിമ്പൂർ ജേതാക്കൾ
അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് ചാംപ്യൻമാർ. ഫൈനലിൽ താന്ന്യം പഞ്ചായത്തിനെയാണ് അരിമ്പൂർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അരിമ്പൂർ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 140 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ താന്ന്യത്തിന് 67 റൺസെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളൂ. 73 റൺസിനാണ് അരിമ്പൂരിന്റെ ജയം.
21 പന്തിൽ 65 റൺസെടുത്ത അരിമ്പൂരിന്റെ അനൂപ് ആണ് ടോപ് സ്കോറർ. രണ്ട് ഓവറിൽ 15 റൺസ് വഴങ്ങി രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ സോനുവാണ് ഫൈനലിലെ മികച്ച ബൗളർ.