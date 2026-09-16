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  4. Will UPI Payments Above rs 2,000 Attract Charges? Government Clarifies New Fee Structure
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (12:50 IST)

2,000-ന് മുകളിലുള്ള UPI ഇടപാടുകൾക്ക് ചാർജ് ഈടാക്കുമോ? സാധാരണക്കാർ അറിയേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യം

UPI transaction charges above 2000, UPI payment fee, NPCI UPI MDR charge rules, Is UPI free above 2000 rupees, UPI payment charges
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (12:19 IST)
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യുപിഐ വഴിയുള്ള 2,000-ന് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകള്‍ക്ക് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കുമെന്ന വാര്‍ത്ത പരന്നതോടെ ഉയര്‍ന്നുവന്ന ആശങ്കകള്‍ക്ക് വ്യക്തത വരുത്തി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയവും നാഷണല്‍ പേയ്മെന്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയും. 2500,5000 അല്ലെങ്കില്‍ 20,000 എന്നിങ്ങനെ ഉയര്‍ന്ന തുക അയച്ചാലും സാധാരണ ഉപഭോക്തക്കളില്‍ നിന്ന് യാതൊരു വിധ അധിക തുകയും ചാര്‍ജായി ഈടാക്കില്ല.
 
വ്യാപാരികള്‍ക്ക് ഈടാക്കുന്ന മര്‍ച്ചന്റ് ഡിസ്‌കൗണ്ട് റേറ്റ് (MDR) ഘടനയിലാണ് പുതിയ ഭേദഗതികള്‍ വന്നിട്ടുള്ളത്.
 
 ഉപഭോക്താക്കള്‍ പണം നല്‍കേണ്ടതുണ്ടോ? 
 
സാധാരണ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ തമ്മിലുള്ള എല്ലാത്തരം ഇടപാടുകളും പൂര്‍ണ്ണമായും സൗജന്യമായിരിക്കും. ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്ര തുക അയച്ചാലും ഇടപാട് പൂര്‍ണ്ണമായും സൗജന്യമായിരിക്കും. സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കള്‍ കടകളിലെ QR കോഡ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത് നല്‍കുന്ന പണത്തിനും ഉപഭോക്താവില്‍ നിന്ന് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കില്ല.
 
2,000-ന് മുകളിലുള്ള വലിയ വ്യാപാരി ഇടപാടുകള്‍ക്ക് (Merchant Payments) വ്യാപാരികളില്‍ നിന്നാണ് ബാങ്കുകള്‍ മര്‍ച്ചന്റ് ഡിസ്‌കൗണ്ട് റേറ്റ് (MDR) ഈടാക്കുക. ഇതോടെ 2000ത്തിന് മുകളില്‍ വരുന്ന ഇടപാടുകള്‍ക്ക് കച്ചവടക്കാര്‍ നികുതി നല്‍കേണ്ടതായി വരും. അതേസമയം വ്യാപാരികള്‍ ഈ MDR ഉപഭോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കരുതെന്നാണ് റെഗുലേറ്ററി ചട്ടങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ചെറുകിട വ്യാപാരികളെയാകും മറ്റ് സാധാരണക്കാരേക്കാള്‍ ഈ പരിഷ്‌കരണം ബാധിക്കുക.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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