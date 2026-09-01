സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ഐസ്ക്രീം വിപണിയിലേക്കും പ്രവേശിച്ച് റിലയൻസ്, ബോംബെ ക്രീമറി ഐസ്ക്രീമുകൾ 10 രൂപ മുതൽ!
ഇന്ത്യന് എഫ്എംസിജി വിപണിയില് രണ്ടും കല്പ്പിച്ച് റിലയന്സ്. കൊക്കൊകോള, പെപ്സി അടക്കമുള്ള കമ്പനികള് ഭരിച്ചിരുന്ന സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് മേഖലയിലേക്ക് കംപാ കോളയുമായി നേരത്തെ തന്നെ റിലയന്സ് പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ ഇന്ത്യയുടെ ഐസ്ക്രീം വിപണിയാണ് റിലയന്സിന്റെ ഉപകമ്പനിയായ റിലയന്സ് കണ്സ്യൂമര് പ്രോഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി ബോംബൈ ക്രീമറി എന്ന പേരിലുള്ള പുതിയ ബ്രാന്ഡ് റിലയന്സ് പുറത്തിറക്കി. 10 രൂപ മുതല് ബോംബൈ ക്രീമറി ഐസ്ക്രീമുകള് ലഭ്യമാകും. സാധാരണക്കാര്ക്കും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയില് ഉല്പന്നം ലഭ്യമാക്കാനാണ് റിലയന്സിന്റെ ലക്ഷ്യം.
കോണ്, കപ്പ്, ടബ്, ബാര്, സ്റ്റിക് തുടങ്ങിയ എല്ലാ വകഭേദങ്ങളിലും ഐസ്ക്രീം ലഭ്യമാകും. ആദ്യഘട്ടമായി ചുരുക്കം സംസ്ഥാനങ്ങളിലാകും വിതരണം ആരംഭിക്കുക. റിലയന്സിന്റെ വിശാലമായ റീട്ടെയ്ല് ശൃംഖലയിലൂടെ വൈകാതെ തന്നെ ഐസ്ക്രീം ഇന്ത്യയിലുടനീളം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ആര്സിപിഎല് അറിയിച്ചു. നിലവില് വിപണിയില് അമൂല്, ക്വാളിറ്റി വാള്സ്, അരുണ് എന്നിവയാണ് റിലയന്സിന്റെ പ്രധാന എതിരാളികള്.