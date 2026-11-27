ഒന്ന് ഉയർന്ന് സ്വർണം, പവന് 1,280 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 92,800 രൂപയായി, വെള്ളിവിലയും ഉയർന്നു
22 കാരറ്റിനൊപ്പം 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണ്ണത്തിന്റെ വിലയിലും ഇന്ന് ഗണ്യമായ വര്ദ്ധനവുണ്ടായി.
കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ തുടര്ച്ചയായ ഇടിവ് നേരിട്ട സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ്ണവിലയില് ഇന്ന് വന് തിരിച്ചുവരവ്. ഒരു പവന് (22 കാരറ്റ്) സ്വര്ണ്ണത്തിന് 1,280 രൂപ വര്ദ്ധിച്ച് 92,800 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് ആനുപാതികമായി 160 രൂപ ഉയര്ന്ന് 11,600 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ വിപണിയിലുണ്ടായ കനത്ത വിലയിടിവിന് പിന്നാലെ സ്വര്ണ്ണം വാങ്ങാന് കാത്തിരുന്ന ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് പുതിയ വിലവര്ദ്ധനവ് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്.
22 കാരറ്റിനൊപ്പം 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണ്ണത്തിന്റെ വിലയിലും ഇന്ന് ഗണ്യമായ വര്ദ്ധനവുണ്ടായി. 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണ്ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 9,495 രൂപയും പവന് 75,960 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്. സ്വര്ണ്ണത്തിന് പുറമെ വെള്ളിവിലയും ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്; ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ വര്ദ്ധിച്ച് 170 രൂപയിലെത്തി.
രാജ്യാന്തര വിപണിയില് സ്വര്ണ്ണവിലയിലുണ്ടായ ശക്തമായ മുന്നേറ്റവും അമേരിക്കന് ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യന് രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞതുമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയില് വില കുതിച്ചുയരാന് പ്രധാന കാരണമായത്. ആഗോള വിപണിയില് സ്പോട്ട് ഗോള്ഡ് വില 1.6 ശതമാനം ഉയര്ന്ന് ഔണ്സിന് 3,622.91 ഡോളറിലെത്തി. ഈ ആഴ്ച ഇതുവരെ മാത്രം 2.7 ശതമാനത്തിന്റെ നേട്ടമാണ് രാജ്യാന്തര വിപണിയില് സ്വര്ണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അമേരിക്കന് ഓഹരി വിപണിയിലെ വില്പന സമ്മര്ദ്ദം കുറഞ്ഞതും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയില് സ്വര്ണ്ണത്തിന് വീണ്ടും കരുത്തേകി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് പവന് വില 90,400 രൂപ വരെ താഴ്ന്നതിന് ശേഷമാണ് വിപണിയില് ഈ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് പ്രകടമാകുന്നത്. എന്നാല്, വിലയിലെ നിലവിലെ മുന്നേറ്റം ഒരു സ്ഥിരമായ കുതിപ്പിന്റെ സൂചനയായി ഇപ്പോള് വിലയിരുത്താനാകില്ലെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും പലിശനിരക്ക് സംബന്ധിച്ച സൂചനകളും വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വര്ണ്ണവിലയില് വലിയ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങള്ക്ക് ഇടയാക്കിയേക്കാമെന്നും വിപണി നിരീക്ഷകര് വ്യക്തമാക്കുന്നു.