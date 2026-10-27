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  4. Jio Platforms IPO Listing Tomorrow: Allotment Finalised, Strong Demand in Grey Market
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 27 October 2026 (14:11 IST)

അലോട്ട്‌മെന്റ് പൂർത്തിയായി, ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോംസ് ലിസ്റ്റിങ് നാളെ: അലോട്ട്മെൻ്റ് ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ഇന്ന് റീഫണ്ട്

Jio IPO allotment status check
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (14:15 IST)
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നിക്ഷേപകര്‍ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന റിലയന്‍സ് ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ പ്രാഥമിക ഓഹരി വില്‍പ്പനയുടെ ലിസ്റ്റിങ് നാളെ (ഒക്ടോബര്‍ 28) നടക്കും. റെക്കോര്‍ഡ് അപേക്ഷകള്‍ ലഭിച്ച ഐ.പി.ഒയുടെ ഓഹരി അലോട്ട്മെന്റ് നടപടികള്‍ രജിസ്ട്രാറായ കെഫിന്‍ ടെക്നോളജീസും (KFin Technologies) സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളും ചേര്‍ന്ന് പൂര്‍ത്തിയാക്കി.
 
അനൗദ്യോഗിക വിപണിയില്‍ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഓഹരികള്‍ക്ക് കനത്ത ഡിമാന്‍ഡാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. 250 രൂപ വരെ നേട്ടമാണ് ആദ്യദിനത്തില്‍ ഓഹരിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 22 ശതമാനം പ്രീമിയത്തില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്താല്‍ 1365-1372 നിലവാരത്തിലാകും ഓഹരിവില. ദീര്‍ഘകാല നിക്ഷേപമായി പ്രമുഖ ബ്രോക്കറേജുകളും സ്റ്റോക്കിനെ നിര്‍ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.
 
അലോട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?
 
നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓണ്‍ലൈനായി അറിയാന്‍ താഴെ പറയുന്ന വഴികള്‍ ഉപയോഗിക്കാം:
 
കെഫിന്‍ ടെക് വെബ്സൈറ്റ് വഴി: രജിസ്ട്രാറായ കെഫിന്‍ ടെക്നോളജീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക പോര്‍ട്ടല്‍ kfintech.com സന്ദര്‍ശിക്കുക.
 
 എക്സ്ചേഞ്ച് പോര്‍ട്ടലുകള്‍ വഴി: ബി.എസ്.ഇ (BSE) അല്ലെങ്കില്‍ എന്‍.എസ്.ഇ (NSE) വെബ്സൈറ്റുകളില്‍ പ്രവേശിച്ച് 'Status of Issue Application' വിഭാഗത്തില്‍ നിന്ന് പരിശോധിക്കാം.
 
ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍: നിങ്ങളുടെ PAN നമ്പര്‍, അപേക്ഷാ നമ്പര്‍ (Application No), അല്ലെങ്കില്‍ ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ (DPID/Client ID) നല്‍കിയാല്‍ അലോട്ട്മെന്റ് ഫലം കാണാനാകും.
 
കൂടാതെ, അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് യു.പി.ഐ (UPI) മാന്‍ഡേറ്റ് തുക അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ആയതായി ബാങ്കില്‍ നിന്നുള്ള എസ്.എം.എസ് ലഭിക്കും. അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവരുടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത തുക സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് സ്വയം അണ്‍ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്.ALSO READ: ജിയോ ഐപിഒയ്ക്ക് വൻ കുതിപ്പ്; 8,110 കോടിയുടെ ആങ്കർ ബുക്കിന് , 2.5 ലക്ഷം വരെ ഡിമാൻഡ്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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