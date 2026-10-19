ജിയോ ഐപിഒയ്ക്ക് വൻ കുതിപ്പ്; 8,110 കോടിയുടെ ആങ്കർ ബുക്കിന് , 2.5 ലക്ഷം വരെ ഡിമാൻഡ്
ന്യൂഡല്ഹി: മുകേഷ് അംബാനിയുടെ റിലയന്സ് ഇന്ഡസ്ട്രീസിന് കീഴിലുള്ള ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ പ്രാരംഭ ഓഹരി വില്പ്പനയ്ക്ക് (IPO) ആഗോള നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങളില്നിന്ന് വന് പ്രതികരണം. 8,110 കോടി രൂപയുടെ ആങ്കര് ബുക്കിനായി ഏകദേശം 2.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ആവശ്യകത ഉയര്ന്നതായി പിടിഐ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. വില്പ്പനയ്ക്കായി നീക്കിവെച്ച തുകയേക്കാള് 30 മടങ്ങിലധികം ആവശ്യകതയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐപിഒയായി മാറാന് സാധ്യതയുള്ള ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ ഓഹരി വിപണി പ്രവേശനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് ഈ മുന്നേറ്റം. ടെലികോം, ഡിജിറ്റല് സേവന മേഖലകളിലെ കമ്പനിയുടെ വളര്ച്ചയില് ആഗോള നിക്ഷേപകര്ക്ക് വലിയ താല്പര്യമുണ്ടെന്നാണ് സ്ഥാപനതലത്തിലുള്ള ആവശ്യകത സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ബ്ലാക്ക്റോക്ക്, ക്യാപിറ്റല് ഗ്രൂപ്പ്, ഫിഡിലിറ്റി ഇന്വെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്, ജെ.പി. മോര്ഗന് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, ഫ്രാങ്ക്ലിന് ടെംപിള്ട്ടണ്, ഇന്വെസ്കോ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ആഗോള നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങള് ഇതിനകം ആങ്കര് ബുക്കില് നിക്ഷേപ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിംഗപ്പൂരിന്റെ ജിഐസി, അബുദാബി ഇന്വെസ്റ്റ്മെന്റ് അതോറിറ്റി, ഖത്തര് ഇന്വെസ്റ്റ്മെന്റ് അതോറിറ്റി, നോര്വേയുടെ നോര്ജസ് ബാങ്ക് ഇന്വെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയും നിക്ഷേപത്തിനായി രംഗത്തുണ്ട്.
എസ്ബിഐ മ്യൂച്വല് ഫണ്ട്, ഐസിഐസിഐ പ്രുഡന്ഷ്യല്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി മ്യൂച്വല് ഫണ്ട്, നിപ്പോണ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ ആഭ്യന്തര സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കൊപ്പം എല്ഐസി ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഇന്ഷുറന്സ് കമ്പനികളും പെന്ഷന് ഫണ്ടുകളും നിക്ഷേപ താല്പര്യം അറിയിച്ചു.
ഒക്ടോബര് 21 മുതല് 23 വരെയാണ് പൊതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള ഐപിഒ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്. ഓഹരിയുടെ വിലപരിധി 1,065 രൂപ മുതല് 1,119 രൂപ വരെയാണ്. പുതിയതായി 27 കോടി ഓഹരികള് വരെ പുറത്തിറക്കി ഏകദേശം 30,213 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഉയര്ന്ന വിലപരിധിയില് കമ്പനിയുടെ മൂല്യം ഏകദേശം 108 ബില്യണ് ഡോളറിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. സമാഹരിക്കുന്ന തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം ടെലികോം ഉപകമ്പനിയുടെ കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാനും ബാക്കി പൊതുവായ കോര്പ്പറേറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്ക്കുമായിരിക്കും വിനിയോഗിക്കുക.
2026 ജൂണ് വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ജിയോയ്ക്ക് 53.33 കോടി വരിക്കാരുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഡാറ്റാ ട്രാഫിക്കിന്റെ ഏകദേശം 60 ശതമാനവും കമ്പനിയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.