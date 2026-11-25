പുതുവർഷത്തിന് മുൻപേ വമ്പൻ ഓഫറുമായി ജിയോ; 399 രൂപയ്ക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് 4G-5G ഡാറ്റ, 3,999 രൂപയ്ക്ക് വാർഷിക പ്ലാനും
പുതുവര്ഷത്തെ വരവേല്ക്കാന് 'നോ ഡാറ്റാ ലിമിറ്റ്' ഓഫറുകളുമായി റിലയന്സ് ജിയോ രംഗത്ത്.
പുതുവര്ഷത്തെ വരവേല്ക്കാന് 'നോ ഡാറ്റാ ലിമിറ്റ്' ഓഫറുകളുമായി റിലയന്സ് ജിയോ രംഗത്ത്. ജിയോയുടെ പത്താം വാര്ഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച 'ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര് 2.0' ഓഫറിന് കീഴില് അണ്ലിമിറ്റഡ് 4G, 5G ഡാറ്റ നല്കുന്ന പുതിയ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളാണ് കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചത്.
399 രൂപയുടെ പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്ലാനാണ് ഇതില് ഏറ്റവും ആകര്ഷകം. 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുള്ള ഈ പ്ലാനില് പ്രതിദിന ഡാറ്റാ പരിധിയില്ലാതെ അണ്ലിമിറ്റഡ് 4G-5G ഇന്റര്നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിനൊപ്പം അണ്ലിമിറ്റഡ് വോയ്സ് കോളുകളും പ്രതിദിനം 100 എസ്.എം.എസും ലഭിക്കും. കൂടാതെ 4,000 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 12 മാസത്തെ കാന്വ പ്രോ (Canva Pro) സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്, ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാര് മൊബൈല് + ഹോളിവുഡ്, ജിയോടിവി വഴി ഫാന്കോഡ് (FanCode), ജിയോഗെയിംസ് മൊബൈല് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്, 50 ജി.ബി ജിയോ എ.ഐ ക്ലൗഡ് (JioAICloud) സ്റ്റോറേജ്, ജസ്റ്റ്ഡയല് ലൈറ്റ് തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റല് ആനുകൂല്യങ്ങളും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.
എല്ലാ മാസവും റീചാര്ജ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്കായി 3,999 രൂപയുടെ വാര്ഷിക പ്ലാനും ജിയോ അവതരിപ്പിച്ചു. 365 ദിവസത്തേക്ക് അണ്ലിമിറ്റഡ് 4G-5G ഡാറ്റ, സൗജന്യ കോളുകള്, പ്രതിദിനം 100 എസ്.എം.എസ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം 12 മാസത്തെ കാന്വ പ്രോ ലൈറ്റ്, ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാര്, ഫാന്കോഡ്, 50 ജി.ബി ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയും ഈ പ്ലാനിലുണ്ട്.
മറ്റ് പ്ലാനുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്ക്കായി 15 രൂപയുടെയും 25 രൂപയുടെയും അണ്ലിമിറ്റഡ് 5G ആഡ്-ഓണ് പാക്കുകളും കമ്പനി പുറത്തിറക്കി. 15 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്കും 25 രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കും വേഗത കുറയാതെ (No speed throttling) അണ്ലിമിറ്റഡ് 5G ഡാറ്റ ആസ്വദിക്കാം. രാത്രികാലങ്ങളില് ഗെയിമിംഗിനും സ്ട്രീമിംഗിനുമായി 50 രൂപയുടെ പ്രത്യേക നൈറ്റ് ഡാറ്റാ പാക്കും ജിയോ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 28 ദിവസത്തേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അര്ദ്ധരാത്രി 12 മുതല് പുലര്ച്ചെ അഞ്ച് മണി വരെ അണ്ലിമിറ്റഡ് 4G-5G ഡാറ്റ ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും; ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ പകല് സമയത്തെ പ്രധാന ബാലന്സില് നിന്ന് കുറയില്ല.
399 രൂപയുടെയും 3,999 രൂപയുടെയും പ്ലാനുകളും 25 രൂപയുടെ ആഡ്-ഓണും നവംബര് 24 മുതല് മൈജിയോ ആപ്പ്, ജിയോ വെബ്സൈറ്റ്, റീട്ടെയില് സ്റ്റോറുകള് എന്നിവ വഴി ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങി. 15 രൂപയുടെ പാക്ക് നിലവില് ലഭ്യമാണ്; 50 രൂപയുടെ നൈറ്റ് ഡാറ്റാ പാക്ക് നവംബര് 26 മുതല് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് റീചാര്ജ് ചെയ്യാം.