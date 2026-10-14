ഐഡിബിഐ ബാങ്ക് വില്ക്കാന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതി, 60 ശതമാനം ഓഹരികള് സ്വന്തമാക്കുക കനേഡിയന് സ്ഥാപനം
കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെയും എല്ഐസിയുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഐഡിബിഐ ബാങ്കിന്റെ 60.72 ശതമാനം ഓഹരികള് 52,878 കോടി രൂപയ്ക്ക് വില്ക്കാന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം. കനേഡിയന് ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ ഫെയര് ഫാക്സിനാണ് ബാങ്ക് ഓഹരികള് വില്ക്കുന്നത്.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക കാര്യമന്ത്രിസഭാ സമിതിയാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. 5 വര്ഷങ്ങളായി ഇതിന്റെ നടപടികള് നടന്നുവരികയായിരുന്നു. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ധനകാര്യമേഖലയിലെ ഇന്നോളമുള്ളതില് ഏറ്റവും വലിയ വിദേശനിക്ഷേപത്തിനാണ് വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നത്. എയര് ഇന്ത്യയുടെ വില്പനയ്ക്ക് ശേഷം സര്ക്കാര് വിറ്റഴിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇടപാടാണിത്.
ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലിന് ശേഷം സര്ക്കാരും എല്ഐസിയും ഐഡിബിഐ ബാങ്കിലെ 34 ശതമാനം ഓഹരി നിലനിര്ത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. 60 .72 ശതമാനം ഓഹരികള് വിറ്റഴിക്കുന്നതോടെ ഐഡിബിഐ ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണം ഫെയര് ഫാക്സിന് കീഴിലാകും.ഫെയര് ഫാക്സിന് നല്കുന്ന ഓഹരികളില് 30.48 ശതമാനം ഓഹരികള് എല്ഐസിയുടെയും 30.24 ശതമാനം സര്ക്കാരിന്റേതുമാണ്. നിലവില് ഐഡിബിഐ ബാങ്കില് എല്ഐസിക്ക് 49.24 ശതമാനം ഓഹരികളും കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന് 45.48 ശതമാനം ഓഹരികളുമാണുള്ളത്.
പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായിരുന്ന ഐഡിബിഐ ബാങ്കില് എല്ഐസി 51 ശതമാനം ഓഹരികള് സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ബാങ്ക് 2019ല് സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളുടെ പട്ടികയില് ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നു. 2022ലാണ് ഓഹരികള് വില്ക്കാന് സര്ക്കാര് താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചത്.