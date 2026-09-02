പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അനിശ്ചിതത്വം, സെൻസെക്സിൽ തകർച്ച, നിക്ഷേപകർക്ക് നഷ്ടം 5 ലക്ഷം കോടി
ബിഎസ്ഇ സെന്സെക്സ് 700 പോയന്റിലധികം ഇടിഞ്ഞ് 76,250 നിലവാരത്തിന് താഴെയെത്തി.
ബുധനാഴ്ചത്തെ വ്യാപാരത്തിനിടെ ഓഹരിവിപണിയില് വന് ഇടിവ്. വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചയുടനെ സെന്സെക്സ് 700ലധികം പോയന്റുകളാണ് താഴെ വീണത്. നിഫ്റ്റി 23,800ന് താഴെയെത്തി. വ്യാപാരം തുടങ്ങി ആദ്യ മിനിറ്റുകളില് തന്നെ നിക്ഷേപകര്ക്ക് 5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണുണ്ടായത്. ഇറാന് - യുഎസ് സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായതിനെ തുടര്ന്ന് എണ്ണവില ഉയര്ന്നതാണ് വിപണിക്ക് തിരിച്ചടിയായത്.
ബിഎസ്ഇ സെന്സെക്സ് 700 പോയന്റിലധികം ഇടിഞ്ഞ് 76,250 നിലവാരത്തിന് താഴെയെത്തി. നിഫ്റ്റി 200 പോയന്റിലധികം താഴ്ന്ന് 23,800 നിലവാരത്തിലെത്തി.വിപണിയിലെ അസ്ഥിരതാ സൂചികയായ ഇന്ത്യ വിക്സ് 3 ശതമാനത്തിലധികം ഉയര്ന്ന് 11.86 ശതമാനത്തിലെത്തി. ഇറാന്- യുഎസ് തര്ക്കം രൂക്ഷമായതോടെ ക്രൂഡ് ഓയില് വില ബാരലിന് 95 ഡോളറിലെത്തിയത് വിപണിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ഐടി സൂചിക 2.51 ശതമാനവും റിയാലിറ്റി സൂചില 1.84 ശതമാനവും ഓട്ടോ സൂചിക 1.80 ശതമാനവും ഇടിഞ്ഞു.