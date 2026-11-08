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  4. Diwali Muhurat Trading 2083 Schedule Announced: Special Trading Session to Take Place on Sunday, November 8
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 8 November 2026 (08:16 IST)

ദീപാവലി മുഹൂർത്ത വ്യാപാരത്തിനൊരുങ്ങി നിക്ഷേപകർ, തീയതിയും സമയക്രമവും അറിയാം

ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.20 മുതല്‍ 3.30 വരെയുള്ള ഒരു മണിക്കൂറാണ് വ്യാപാരം നടക്കുക.

Diwali Muhurat Trading 2026
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 8 Nov 2026 (08:17 IST)
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പുതിയ ഹിന്ദു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷമായ 'സംവത് 2083'-ന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിലും (BSE) നാഷണല്‍ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിലും (NSE) നടക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ദീപാവലി മുഹൂര്‍ത്ത വ്യാപാരം 2026 നവംബര്‍ 8 ഞായറാഴ്ച നടക്കും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.20 മുതല്‍ 3.30 വരെയുള്ള ഒരു മണിക്കൂറാണ് വ്യാപാരം നടക്കുക. 
 
 
പ്രധാന സമയക്രമങ്ങള്‍ (IST)
 
ബ്ലോക്ക് ഡീല്‍ സെഷന്‍: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:50 മുതല്‍ 2:05 വരെ
 
പ്രീ-ഓപ്പണ്‍ സെഷന്‍ (ഓര്‍ഡര്‍ എന്‍ട്രി): ഉച്ചയ്ക്ക് 2:05 മുതല്‍ 2:15 വരെ
 
ഓര്‍ഡര്‍ മാച്ചിങ് സമയം: ഉച്ചയ്ക്ക് 2:15 മുതല്‍ 2:17 വരെ
 
സജീവമായ വ്യാപാരം: ഉച്ചയ്ക്ക് 2:20 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 3:30 വരെ (ക്ലോസിങ് ഓക്ഷന്‍ സെഷനിലുള്ള ഓഹരികള്‍ക്ക് വൈകീട്ട് 3:15 വരെ)
 
സാധാരണ വാരാന്ത്യങ്ങളില്‍ വിപണി അവധിയാണെങ്കിലും, ദീപാവലി ദിനത്തില്‍ ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായി ഒരു മണിക്കൂറിലധികം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള പ്രത്യേക ട്രേഡിംഗ് സെഷന്‍ നടത്തുന്നത് പതിവാണ്.
 
ലക്ഷ്മി പൂജയോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ വ്യാപാരത്തില്‍ പങ്കുചേരുന്നത് വരുന്ന വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ ലാഭവും വിജയവും കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇതൊരു പ്രതീകാത്മക അല്ലെങ്കില്‍ മോക്ക് ട്രേഡിംഗ് അല്ല; മറിച്ച്, വ്യാപാരികള്‍ നടത്തുന്ന ഓരോ ഇടപാടും സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലേതുപോലെ തന്നെ T+1 സെറ്റില്‍മെന്റ് നിയമങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായിരിക്കും.
 
1957ല്‍ ബോംബൈ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചാണ് മുഹൂര്‍ത്ത വ്യാപാരത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. 1992 മുതല്‍ നിഫ്റ്റിയും ഇത് പിന്തുടരുന്നു. ബ്ലൂചിപ്പ് ഓഹരികള്‍, ഗോള്‍ഡ് ഇ.ടി.എഫുകള്‍, ദീര്‍ഘകാല നിക്ഷേപങ്ങള്‍ എന്നിവയിലാണ് മുഹൂര്‍ത്ത വ്യാപാരത്തില്‍ നിക്ഷേപകര്‍ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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