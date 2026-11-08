ദീപാവലി മുഹൂർത്ത വ്യാപാരത്തിനൊരുങ്ങി നിക്ഷേപകർ, തീയതിയും സമയക്രമവും അറിയാം
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.20 മുതല് 3.30 വരെയുള്ള ഒരു മണിക്കൂറാണ് വ്യാപാരം നടക്കുക.
പുതിയ ഹിന്ദു സാമ്പത്തിക വര്ഷമായ 'സംവത് 2083'-ന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും (BSE) നാഷണല് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും (NSE) നടക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ദീപാവലി മുഹൂര്ത്ത വ്യാപാരം 2026 നവംബര് 8 ഞായറാഴ്ച നടക്കും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.20 മുതല് 3.30 വരെയുള്ള ഒരു മണിക്കൂറാണ് വ്യാപാരം നടക്കുക.
പ്രധാന സമയക്രമങ്ങള് (IST)
ബ്ലോക്ക് ഡീല് സെഷന്: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:50 മുതല് 2:05 വരെ
പ്രീ-ഓപ്പണ് സെഷന് (ഓര്ഡര് എന്ട്രി): ഉച്ചയ്ക്ക് 2:05 മുതല് 2:15 വരെ
ഓര്ഡര് മാച്ചിങ് സമയം: ഉച്ചയ്ക്ക് 2:15 മുതല് 2:17 വരെ
സജീവമായ വ്യാപാരം: ഉച്ചയ്ക്ക് 2:20 മുതല് വൈകീട്ട് 3:30 വരെ (ക്ലോസിങ് ഓക്ഷന് സെഷനിലുള്ള ഓഹരികള്ക്ക് വൈകീട്ട് 3:15 വരെ)
സാധാരണ വാരാന്ത്യങ്ങളില് വിപണി അവധിയാണെങ്കിലും, ദീപാവലി ദിനത്തില് ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായി ഒരു മണിക്കൂറിലധികം ദൈര്ഘ്യമുള്ള പ്രത്യേക ട്രേഡിംഗ് സെഷന് നടത്തുന്നത് പതിവാണ്.
ലക്ഷ്മി പൂജയോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ വ്യാപാരത്തില് പങ്കുചേരുന്നത് വരുന്ന വര്ഷം മുഴുവന് നിക്ഷേപങ്ങളില് ലാഭവും വിജയവും കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇതൊരു പ്രതീകാത്മക അല്ലെങ്കില് മോക്ക് ട്രേഡിംഗ് അല്ല; മറിച്ച്, വ്യാപാരികള് നടത്തുന്ന ഓരോ ഇടപാടും സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലേതുപോലെ തന്നെ T+1 സെറ്റില്മെന്റ് നിയമങ്ങള്ക്ക് വിധേയമായിരിക്കും.
1957ല് ബോംബൈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചാണ് മുഹൂര്ത്ത വ്യാപാരത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. 1992 മുതല് നിഫ്റ്റിയും ഇത് പിന്തുടരുന്നു. ബ്ലൂചിപ്പ് ഓഹരികള്, ഗോള്ഡ് ഇ.ടി.എഫുകള്, ദീര്ഘകാല നിക്ഷേപങ്ങള് എന്നിവയിലാണ് മുഹൂര്ത്ത വ്യാപാരത്തില് നിക്ഷേപകര് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.