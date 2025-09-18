വെള്ളി, 19 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: നിരാശപ്പെടുത്തി നീരജ് ചോപ്ര, എട്ടാം സ്ഥാനത്ത്

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 18 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (17:50 IST)
ലോക അത്‌ലറ്റിക് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ നിരാശപ്പെടുത്തി നീരജ് ചോപ്ര. ഒളിമ്പിക്‌സ് മെഡല്‍ ജേതാവായ ഇന്ത്യന്‍ താരം എട്ടാമതായാണ് മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ആദ്യ നാല് ശ്രമങ്ങളില്‍ 83.65 മീറ്റര്‍, 84.03 മീറ്റര്‍,ഫൗള്‍, 82.63 മീറ്റര്‍ എന്നിങ്ങനെയാണ് നീരജിന്റെ പെര്‍ഫോമന്‍സ്. നിലവിലെ ജേതാവായ നീരജ് ആദ്യ ശ്രമത്തില്‍ തന്നെ 84.95 മീറ്റര്‍ എറിഞ്ഞ് യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു.

88.16 മീറ്റര്‍ എറിഞ്ഞ ട്രിനിഡാഡ് ആന്‍ഡ് ടുബാഗോ താരം കെഷ്‌റോണ്‍ വാള്‍കോട്ട് ആണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയത്. 87.38 മീറ്ററുമായി ഗ്രനേഡയുടെ ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ പീറ്റേഴ്‌സ് രണ്ടാമതും 86.67 മീറ്റര്‍ എറിഞ്ഞ അമേരിക്കയുടെ കര്‍ട്ടിസ് തോംസണ്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമെത്തി. ഇന്ത്യന്‍ താരം സച്ചിന്‍ യാദവാണ് നാലാം സ്ഥാനത്ത്. 86.27 മീറ്ററാണ് സച്ചിന്‍ എറിഞ്ഞത്.ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ സ്വര്‍ണമെഡല്‍ സ്വന്തമാക്കിയ പാകിസ്ഥാന്റെ അര്‍ഷദ് നദീം പത്താം സ്ഥാനത്താണ്.


