വെള്ളി, 12 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
നഷ്ടപ്പെട്ടത് നേടിയെടുക്കണം, വിരമിക്കൽ തീരുമാനം പിൻവലിച്ചത് വിനേഷ് ഫോഗാട്ട്, ലക്ഷ്യം 2028 ലോസാഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സ്

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 12 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (14:41 IST)
വിരമിക്കല്‍ തീരുമാനം പിന്‍വലിച്ച് വീണ്ടും ഗോദയിലിറങ്ങാന്‍ ഗുസ്തി താരം വിനേഷ് ഫോഗാട്ട്. നിര്‍ഭയമായ ഹൃദയവും കീഴടക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കാത്ത ആത്മവീര്യവുമായി തിരിച്ചുവരുന്നു എന്നാണ് വിരമിക്കല്‍ തീരുമാനം പിന്‍വലിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റില്‍ വിനേഷ് കുറിച്ചത്. തന്നെ 2028ലെ ലോസാഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്‌സിനായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി മകനും ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും വിനേഷ് കുറിച്ചു.

പാരീസ് ഒളിമ്പിക്‌സിലൂടെ എല്ലാം അവസാനിച്ചോ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ എനിക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ സമയം വേണമായിരുന്നു. എന്റെ മുകളിലുള്ള അമിതപ്രതീക്ഷയും സമ്മര്‍ദ്ദവുമെല്ലാം മറികടക്കണമായിരുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ ആദ്യമാസങ്ങളില്‍ ശരിക്കൊന്ന് ശ്വാസമെടുക്കാനും വിശ്രമിക്കാനുമാണ് ഞാന്‍ ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇത്രയും നാളത്തെ നിശബ്ദദയില്‍ ഈ കായിക ഇനത്തോടുള്ള എന്റെ സ്‌നേഹം ഞാന്‍ തിരിച്ചറിയുന്നു. വിനേഷ് ഫോഗാട്ട് കുറിച്ചു.

പാരീസ് ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ മെഡല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ വിനേഷ് ഗുസ്തിയില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഹരിയാന നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ടിക്കറ്റില്‍ മത്സരിച്ച വിനേഷ്
എംഎല്‍എയായി തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പാരീസ് ഒളിമ്പിക്‌സ് ഗുസ്തിയില്‍ ഫൈനലിലെത്തിയ വിനേഷ് അമിത ഭാരത്തിന്റെ പേരില്‍ അയോഗ്യയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്വര്‍ണമെഡല്‍ പോരാട്ടത്തിന് മുന്‍പായി ശരീരഭാരം 100 ഗ്രാം കൂടുതലായെന്ന കാരണത്താലായിരുന്നു വിനേഷിനെ അയോഗ്യയാക്കിയത്.കൈയെത്തും ദൂരത്ത് ഒളിമ്പിക്‌സ് മെഡല്‍ കൈവിട്ടതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു വിനേഷ് വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചത്.


