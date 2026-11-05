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  4. Thanvi Patri Creates History, Becomes First Indian Woman to Reach Youth Olympic Badminton Final
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (12:18 IST)

യൂത്ത് ഒളിംപിക്‌സ് ബാഡ്മിന്റൺ ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമായി തൻവി പത്രി, ഫൈനൽ മത്സരം ചൈനീസ് താരത്തിനെതിരെ

യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ബാഡ്മിന്റണിലെ ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ സ്വര്‍ണമെഡല്‍ നേട്ടമാണ് തന്‍വി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (11:59 IST)
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ഡാക്കര്‍: യൂത്ത് ഒളിംപിക്സ് ബാഡ്മിന്റണില്‍ ചരിത്രനേട്ടവുമായി ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ താരം പത്രി. ഡാക്കറില്‍ നടക്കുന്ന ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ഫൈനലിലെത്തിയതോടെ യൂത്ത് ഒളിംപിക്സ് ബാഡ്മിന്റണ്‍ ഫൈനലിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ താരമെന്ന നേട്ടമാണ് മൂന്നാം സീഡായ തന്‍വി സ്വന്തമാക്കിയത്. യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ബാഡ്മിന്റണിലെ ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ സ്വര്‍ണമെഡല്‍ നേട്ടമാണ് തന്‍വി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
 
ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലില്‍ തായ്ലന്‍ഡിന്റെ കുങ്കാവോ കകനിക്കിനെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകള്‍ക്കാണ് പത്രി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 21-17, 21-13 എന്ന സ്‌കോറിനായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ താരത്തിന്റെ വിജയം. തുടക്കം മുതല്‍ മത്സരത്തില്‍ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയ പത്രി, നിര്‍ണായക പോയിന്റുകളില്‍ മികച്ച നിയന്ത്രണവും ആക്രമണോത്സുകതയും പ്രകടിപ്പിച്ചു. എതിരാളിയുടെ നീക്കങ്ങള്‍ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കളി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മികവും വിജയത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായി.
 
ഫൈനലില്‍ ചൈനയുടെ ഷാങ് യിഷിനാണ് ഫൈനലില്‍ തന്‍വി പത്രിയുടെ എതിരാളി. നിലവിലെ ലോക ജൂനിയര്‍ ചാമ്പ്യനായ ഷാങിനെ മറികടക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യന്‍ താരത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും. ലോക ജൂനിയര്‍ തലത്തില്‍ മികവ് തെളിയിച്ച താരത്തിനെതിരെ വിജയം നേടാനായാല്‍ പത്രിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായി അത് മാറും. യൂത്ത് ഒളിംപിക്സ് വേദിയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വനിതാ ബാഡ്മിന്റണിന് സ്വര്‍ണനേട്ടം സമ്മാനിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണിത്.
 
 
ഇന്ത്യന്‍ ബാഡ്മിന്റണ്‍ ഇതിഹാസം പി.വി. സിന്ധു പത്രിയുടെ പ്രകടനത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തി. താരത്തിന്റെ സാങ്കേതിക മികവും സാഹചര്യം മനസിലാക്കി തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവും മികച്ചതാണെന്നും തന്‍വി ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി പ്രതീക്ഷയാണെന്നും സിന്ധു പറഞ്ഞു. അടുത്തിടെ ഇന്ത്യന്‍ ബാഡ്മിന്റണ്‍ താരങ്ങള്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് ലഭിക്കാതെ യൂറോപ്യന്‍ ടൂര്‍ണമെന്റുകളില്‍ താരങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചിലവില്‍ മത്സരിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു. ഇത്തരം വെല്ലുവിളികള്‍ക്കിടയിലും ജൂനിയര്‍ തലത്തില്‍ പുതിയ പ്രതിഭകള്‍ ഉയര്‍ന്നുവരുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ ബാഡ്മിന്റണിന് പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നതാണ്.ALSO READ: Virat Kohli: 'ഇയാളൊരു മനുഷ്യനാണോ'; സ്‌ട്രൈക് റേറ്റ് 100 കടത്താൻ പെടാപാട്, 145.10 ൽ 'കോലി ടച്ച്'
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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