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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 25 August 2026 (13:58 IST)

ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപ് പരിശീലകന് അവധി നൽകി, ആർക്കെങ്കിലും ഇന്ത്യ ജയിച്ചുകാണണമെന്നുണ്ടോ?

PR Sreejesh, Hockey India, Worldcup Hockey
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (14:00 IST)
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നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സില്‍ നടക്കുന്ന ഹോക്കി ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മോശം പ്രകടനത്തില്‍ ടീം മാനേജ്‌മെന്റിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ പി ആര്‍ ശ്രീജേഷ്. ലോകകപ്പിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കാതെ ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കിയത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് താരം പരിഹസിച്ചു. ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുന്‍പായി ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ടീം പരിശീലകന് അവധി അനുവദിച്ചതിനെയും ശ്രീജേഷ് വിമര്‍ശിച്ചു.
 
ടീമിന്റെ പ്രധാന പരിശീലകന്‍ ലോകകപ്പ് പോലൊരു ടൂര്‍ണമെന്റിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് അവധി ആഘോഷിക്കാന്‍ പോയാല്‍ പിന്നെങ്ങനെ ഇന്ത്യന്‍ ടീം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കുമെന്നും എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില്‍ ശ്രീജേഷ് ചോദിക്കുന്നു. ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ ശ്രദ്ധ വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ലോകകപ്പില്‍ തോറ്റതെന്ന രീതിയില്‍ ഇതിനെ മൂടിവെയ്ക്കുമെന്നും ശ്രീജേഷ് പറയുന്നു. 
 
ആരും വിഷമിക്കേണ്ട, ലോകകപ്പിന് ഇവിടൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ല, ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ മെഡല്‍ നേടു. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്‌സിനെ പറ്റി സ്വപ്നം കാണാം. ലോകകപ്പില്‍ സംഭവിച്ച പിഴവുകളെല്ലം മറച്ചുവെയ്ക്കാന്‍ അത് മതിയല്ലോ. വനിതാ ടീം ചീഫ് കോച്ച് ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് അവധിയിലായിരുന്നു. എന്നിട്ടും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ശക്തമായി പോരാടി. അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കളിക്കാര്‍ക്ക് മാത്രമാണ്. 
 
 പുരുഷ ടീം മികച്ചൊരു ടീമിനോട് പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ അത് പഠനാനുഭവമാനെന്ന് പറയും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏഷ്യന്‍ ടീമിനെ തോല്‍പ്പിച്ചാല്‍ മികച്ച പ്രകടനമെന്ന് പറയും. നമ്മള്‍ വെറുതെ കളിക്കാനാണോ അതോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകള്‍ക്കെതിരെ വിജയിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഒരു ടീമിനെയാണോ വാര്‍ത്തെടുക്കുന്നത്? ലോകകപ്പ് ഒരിക്കലും ഒരു റിഹേഴ്‌സലല്ല, അതൊരു ടൂര്‍ണമെന്റാണ്. ആരാണ് ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുക. ആരാണ് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുക. ആര്‍ക്കെങ്കിലും ഇതിനോടെല്ലാം താല്പര്യമുണ്ടോ?, ശ്രീജേഷ് ചോദിക്കുന്നു.
 
 ഹോക്കി ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പുരുഷ ടീം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യ പുറത്തായിരുന്നു. എന്നാല്‍ വനിതാ ടീമിന് സെമിഫൈനല്‍ യോഗ്യത നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലായിരുന്നു നഷ്ടമായത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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