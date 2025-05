ഇന്ത്യയോട് തോറ്റതിൽ അരിശം തീരാതെ പാക് ടെന്നീസ് താരം, കൈ കൊടുക്കാനെത്തിയ ഇന്ത്യൻ താരത്തെ അപമാനിച്ചു

ശനിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളായ പ്രകാശ് സാരണും താവിഷ് പാഹ്വവയുമാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. സിംഗിള്‍സ് പോരാട്ടത്തില്‍ പാക് താരത്തിനെതിരെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകളിലാണ് വിജയിച്ചത്. എന്നാല്‍ മത്സരത്തിനൊടുവില്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം കൈ കൊടുക്കാനായി നെറ്റിന് അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് പ്രകോപനപരമായി താരം പെരുമാറിയത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണ്.

BREAKING:India defeats Pakistan 2-0 in Junior Davis Cup



See how Pakistani player showing attitude in hand shake.

They deserve the treatment which we give them time to time.@DavisCup@toisports#JuniorDavisCup#Sports #India #Pakistan pic.twitter.com/Ue9JGWKIUB