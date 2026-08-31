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  4. Novak Djokovic eliminated in first round of US Open
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (12:47 IST)

യുഎസ് ഓപ്പൺ: ഒന്നാം റൗണ്ടിൽ പുറത്തായി ജോക്കോവിച്ചിന് മടക്കം, അട്ടിമറിച്ചത് അർജൻ്റീന താരം

2006ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ജോക്കോവിച്ച് ഒരു ഗ്രാന്‍ഡ്സ്ലാം ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ ആദ്യ റൗണ്ടില്‍ തന്നെ തോറ്റ് മടങ്ങുന്നത്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (12:21 IST)
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യുഎസ് ഓപ്പണ്‍ പുരുഷ സിംഗിള്‍സില്‍ മുന്‍ ചാമ്പ്യനായ നൊവാക് ജോകോവിച്ചിന് ഞെട്ടിക്കുന്ന തോല്‍വി. അര്‍ജന്റീന താരമായ മാരിയാനോ നവോനെയോട് ആദ്യ റൗണ്ടിലാണ് ജോക്കോവിച്ച് അടിയറവ് പറഞ്ഞത്. 5 സെറ്റുകള്‍ നീണ്ടുനിന്ന പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ജോക്കോവിച്ചിന്റെ തോല്‍വി. 2006ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ജോക്കോവിച്ച് ഒരു ഗ്രാന്‍ഡ്സ്ലാം ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ ആദ്യ റൗണ്ടില്‍ തന്നെ തോറ്റ് മടങ്ങുന്നത്.
 
മത്സരത്തിനിടെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെ തുടര്‍ന്ന് ജോക്കോവിച്ച് 3 തവണയോളം ഛര്‍ദ്ദിക്കുകയും പലപ്പോഴും തളരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തവണ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണില്‍ റണ്ണറപ്പായ ജോക്കോവിച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണില്‍ മൂന്നാം റൗണ്ടിലും വിംബിള്‍ഡനില്‍ സെമിഫൈനലിലും തോറ്റ് പുറത്തായിരുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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