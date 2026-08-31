യുഎസ് ഓപ്പൺ: ഒന്നാം റൗണ്ടിൽ പുറത്തായി ജോക്കോവിച്ചിന് മടക്കം, അട്ടിമറിച്ചത് അർജൻ്റീന താരം
2006ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ജോക്കോവിച്ച് ഒരു ഗ്രാന്ഡ്സ്ലാം ടൂര്ണമെന്റിന്റെ ആദ്യ റൗണ്ടില് തന്നെ തോറ്റ് മടങ്ങുന്നത്.
യുഎസ് ഓപ്പണ് പുരുഷ സിംഗിള്സില് മുന് ചാമ്പ്യനായ നൊവാക് ജോകോവിച്ചിന് ഞെട്ടിക്കുന്ന തോല്വി. അര്ജന്റീന താരമായ മാരിയാനോ നവോനെയോട് ആദ്യ റൗണ്ടിലാണ് ജോക്കോവിച്ച് അടിയറവ് പറഞ്ഞത്. 5 സെറ്റുകള് നീണ്ടുനിന്ന പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ജോക്കോവിച്ചിന്റെ തോല്വി. 2006ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ജോക്കോവിച്ച് ഒരു ഗ്രാന്ഡ്സ്ലാം ടൂര്ണമെന്റിന്റെ ആദ്യ റൗണ്ടില് തന്നെ തോറ്റ് മടങ്ങുന്നത്.
TREMBLEMENT DE TERRE À NEW YORK !!!— Univers Tennis ???? (@UniversTennis) August 31, 2026
Novak Djokovic est ÉLIMINÉ au premier tour de l’US Open pour la première fois de sa carrière, diminué et battu par Mariano Navone. ❌????????
Le Serbe va quitter le TOP 10 pour la première fois depuis 2018. pic.twitter.com/WDbyxBf16c
മത്സരത്തിനിടെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെ തുടര്ന്ന് ജോക്കോവിച്ച് 3 തവണയോളം ഛര്ദ്ദിക്കുകയും പലപ്പോഴും തളരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തവണ ഓസ്ട്രേലിയന് ഓപ്പണില് റണ്ണറപ്പായ ജോക്കോവിച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണില് മൂന്നാം റൗണ്ടിലും വിംബിള്ഡനില് സെമിഫൈനലിലും തോറ്റ് പുറത്തായിരുന്നു.