ഏതെങ്കിലും ഒരാണിന് ഈ അവസ്ഥ വരുമോ? 140 കിലോ ഡെഡ്ലിഫ്റ്റിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിട്ടും സൈബർ ആക്രമണം, പ്രതികരിച്ച് പവർ ലിഫ്റ്റർ കീയ ബാനർജി
സോഷ്യല് മീഡിയ ചര്ച്ചകളില് ഭൂരിഭാഗവും തന്റെ നേട്ടത്തെ പറ്റിയല്ല മറിച്ച് ശരീര സൗന്ദര്യത്തിനെയും രൂപത്തെയും കുറിച്ചായിരുന്നുവെന്ന് കീയ പറയുന്നു.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില് നടന്ന ഐ.പി.എഫ് വേള്ഡ് സബ്-ജൂനിയര് & ജൂനിയര് ക്ലാസിക് പവര്ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് ജൂനിയര് വനിതകളുടെ 47 കിലോ വിഭാഗത്തില് ഡെഡ്ലിഫ്റ്റില് 140 കിലോഗ്രാം ഉയര്ത്തി വെള്ളിമെഡല് നേടിയിട്ടും ഓണ്ലൈനില് അധിക്ഷേപങ്ങള് കേള്ക്കേണ്ടി വന്നതില് പ്രതികരണവുമായി പവര് ലിഫ്റ്റര് കീയ ബാനര്ജി. സ്വന്തം ശരീരഭാരത്തിന്റെ 3 മടങ്ങ് ഭാരം ഉയര്ത്തിയാണ് 21കാരിയായ താരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനമായത്. എന്നാല് ലോക ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പിലെ അഭിമാനനേട്ടത്തിന് ശേഷം ഓണ്ലൈന് അധിക്ഷേപമാണ് കീയയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്നത്.
സോഷ്യല് മീഡിയയില് കീയയുടെ നേട്ടം വാര്ത്തയായെങ്കിലും പിന്നാലെ കീയയുടെ ചിത്രങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ട്രോളുകളും വ്യാജ എ ഐ ചിത്രങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളുമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിറഞ്ഞത്. ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മെഡല് നേടിയ ശേഷം ഒരു ആണ്കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം നേരിടേണ്ടി വന്ന് കാണില്ലെന്ന് കീയ ബാനര്ജി പറയുന്നു. ഓണ്ലൈനില് ലൈംഗികാധിക്ഷേപങ്ങളും ട്രോളുകളും കാണേണ്ടി വന്നത് തന്നെ തകര്ത്തെന്നും ഏഷ്യന് ന്യൂസ് ഇന്റര്നാഷണലിനോട് സംസാരിക്കവെ കീയ വെളിപ്പെടുത്തി.
Following her medal-winning performance, Keyaa Banerji opened up about the social media attention she received, saying much of the conversation focused on her appearance rather than her sporting achievement.— IndiaToday (@IndiaToday) September 6, 2026
Calling it “sexism at its finest”, Banerji said male athletes would not… pic.twitter.com/8CL8lFCH1O
സോഷ്യല് മീഡിയ ചര്ച്ചകളില് ഭൂരിഭാഗവും തന്റെ നേട്ടത്തെ പറ്റിയല്ല മറിച്ച് ശരീര സൗന്ദര്യത്തിനെയും രൂപത്തെയും കുറിച്ചായിരുന്നുവെന്ന് കീയ പറയുന്നു. കീയയുടെ ചിത്രങ്ങള് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ആയിരക്കണക്കിന് വ്യാജ എ ഐ ചിത്രങ്ങളാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിച്ചത്. ട്രെയ്നിങ്ങില് 147.5 കിലോയും 150 കിലോയും ഉയര്ത്തി ഏഷ്യന് റെക്കോര്ഡ് മറികടക്കാന് കീയയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാല് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ലോക ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പുകള് നേട്ടങ്ങള് സ്വന്തമാക്കുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും കീയ വ്യക്തമാക്കി.