കാൽമുട്ടിന് ശസ്ത്രക്രിയ; 2027 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിൽ നിന്ന് യാനിക് സിന്നർ പിന്മാറി
വലതു കാല്മുട്ടിനേറ്റ പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായ ഇറ്റാലിയന് ടെന്നീസ് താരം യാനിക് സിന്നര് 2027-ലെ ആദ്യ ഗ്രാന്ഡ് സ്ലാം ടൂര്ണമെന്റായ ഓസ്ട്രേലിയന് ഓപ്പണില് നിന്ന് പിന്മാറി. ജനുവരി 17-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ടൂര്ണമെന്റില് സിന്നര് കളിക്കില്ലെന്ന് ടെന്നീസ് ഓസ്ട്രേലിയ വ്യാഴാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വിശ്രമത്തിലായതിനാലാണ് തീരുമാനം.
'യാനിക്കിന്റെ ടീമുമായി ഞങ്ങള് നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ നടന്ന ശസ്ത്രക്രിയയെ തുടര്ന്ന് ജനുവരിയില് നടക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയന് ഓപ്പണില് അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് അവര് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മെല്ബണില് കളിക്കുന്നത് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യാനിക് 2028-ലെ ഓസ്ട്രേലിയന് ഓപ്പണില് തിരിച്ചെത്താന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. - ആന്ഡ്രൂ അബ്ദോ (ടെന്നീസ് ഓസ്ട്രേലിയ സി.ഇ.ഒ) സ്ഥിരീകരിച്ചു.
മറ്റ് ചികിത്സകളോട് കാല്മുട്ട് പ്രതികരിക്കാത്തതിനാലാണ് ഫിന്ലന്ഡിലെ ക്ലിനിക്കില് വെച്ച് ചെറിയൊരു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായതെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച സിന്നര് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല് എന്ന് കോര്ട്ടില് തിരിച്ചെത്താനാകുമെന്ന് 25-കാരനായ താരം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില് വിംബിള്ഡണ് കിരീടം നിലനിര്ത്തി തന്റെ അഞ്ചാം ഗ്രാന്ഡ് സ്ലാം സിംഗിള്സ് കിരീടം നേടിയതിന് ശേഷം സിന്നര് മത്സരരംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല.
ഈ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കിടെ ലോക ഒന്നാം നമ്പര് സ്ഥാനവും അലക്സാണ്ടര് സ്വരേവിന് മുന്നില് താരത്തിന് നഷ്ടമായിരുന്നു. തിരിച്ചുവരവിനായി തിടുക്കം കൂട്ടിയാല് കൂടുതല് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്നും നിലവിലെ ചികിത്സാ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും താരം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2 വര്ഷത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് സിന്നര് ടെന്നീസ് കോര്ട്ടില് നിന്ന് ദീര്ഘകാലം വിട്ടുനില്ക്കുന്നത്. 2025-ല് ഉത്തേജകമരുന്ന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാഡയുമായുള്ള (WADA) ഒത്തുതീര്പ്പിനെ തുടര്ന്ന് താരം മൂന്ന് മാസത്തെ വിലക്ക് നേരിട്ടിരുന്നു.
മെല്ബണില് മികച്ച റെക്കോര്ഡുള്ള താരമാണ് സിന്നര്. 2024-ലെ ഫൈനലില് ഡാനില് മെദ്വദേവിനെ അഞ്ച് സെറ്റ് പോരാട്ടത്തില് വീഴ്ത്തി കന്നി ഗ്രാന്ഡ് സ്ലാം കിരീടം ചൂടിയ സിന്നര്, 2025-ല് സ്വരേവിനെ തോല്പ്പിച്ച് കിരീടം നിലനിര്ത്തിയിരുന്നു. മെല്ബണില് ഏഴ് തവണ കളിച്ചതില് 27 വിജയവും അഞ്ച് തോല്വിയുമടക്കം 84 ശതമാനം വിജയശതമാനമുള്ള താരം 2026-ലെ സെമിഫൈനലില് നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിനോടാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്.