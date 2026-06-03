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ഇന്തോനേഷ്യ ഓപ്പണിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനം, 3 വർഷത്തിന് ശേഷം ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യ പത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി പി വി സിന്ധു
വിജയത്തോടെ റാങ്കിങ്ങില് പത്താം സ്ഥാനത്തെത്താന് സിന്ധുവിനായി.
ഇന്തോനേഷ്യ ഓപ്പണ് സൂപ്പര് 1000 ടൂര്ണമെന്റില് തകര്പ്പന് ജയത്തോടെ ലോക ബാഡ്മിന്റണ് റാങ്കിങ്ങില് ആദ്യ 10 സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനതാരം പി വി സിന്ധു. തായ്ലന്ഡൊന്റെ ബുസാനന് ഒന്ബാരുങ്ഫാനെ ആദ്യ റൗണ്ടില് 52 മിനിറ്റുകള് മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവില് 25-23, 21-16 എന്ന സ്കോറിന് കീഴടക്കിയാണ് സിന്ധു ആദ്യ പത്തില് തിരിച്ചെത്തിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതല് തന്നെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെയാണ് സിന്ധു കളിച്ചത്. ഒന്നാം ഗെയിമിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തില് തായ് താരം ശക്തമായ സ്മാഷുകളിലൂടെ സിന്ധുവിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, തന്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് മുഴുവന് പുറത്തെടുത്ത ഇന്ത്യന് താരം വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. വിജയത്തോടെ റാങ്കിങ്ങില് പത്താം സ്ഥാനത്തെത്താന് സിന്ധുവിനായി. നീണ്ട 31 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് താരം ആദ്യ പത്തില് തിരിച്ചെത്തുന്നത്.
പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിന് ശേഷമുള്ള പരിക്കുകളും നീണ്ട ഇടവേളയുമാണ് റാങ്കിങ്ങില് തിരിച്ചടി വരാന് ഇടയാക്കിയത്. ലോക ഒന്നാം നമ്പര് താരമായ ആന് സെ യങ്ങാണ് രണ്ടാം റൗണ്ടില് പി വി സിന്ധുവിന്റെ എതിരാളി. അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറില് ആന് സെ യങ്ങിനെതിരെ ഇതുവരെയും വിജയിക്കാന് സിന്ധുവിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതുവരെ 9 മത്സരങ്ങളാണ് ഇരു താരങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത്.
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ഒരു സമയത്ത് മൈതാനത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും ഷോട്ടുകള് പായിച്ച് 360 ഡിഗ്രി ക്രിക്കറ്ററെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സൂര്യ കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തിന് മുകളിലായി റണ്സെടുക്കാന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ലോകകപ്പ് നേടിയ ടീമിന്റെ നായകനാണെങ്കിലും ബാറ്ററെന്ന നിലയില് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി സൂര്യയുടെ പ്രകടനം ശരാശരിയില് താഴെയാണ്.
Australia vs Pakistan: പകരംവീട്ടി ഓസ്ട്രേലിയ; പാക്കിസ്ഥാനു തോൽവി
Australia vs Pakistan: പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു ജയം. ലാഹോറിലെ ഗദ്ദാഫി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 41 റൺസിനാണ് ഓസീസ് ആതിഥേയതെ തോൽപ്പിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഓസ്ട്രേലിയ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 231 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ 190 നു ഓൾഔട്ട് ആയി.