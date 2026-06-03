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  4. Indonesia Open Super 1000 PV Sindhu returns to top 10 BWF rankings
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 3 June 2026 (14:15 IST)

ഇന്തോനേഷ്യ ഓപ്പണിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനം, 3 വർഷത്തിന് ശേഷം ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യ പത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി പി വി സിന്ധു

വിജയത്തോടെ റാങ്കിങ്ങില്‍ പത്താം സ്ഥാനത്തെത്താന്‍ സിന്ധുവിനായി.

Indonesia Open Super 1000, BWF Ranking, P V Sindhu, Top 10 Ranking
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Wed, 3 Jun 2026 (14:15 IST) Updated: Wed, 3 Jun 2026 (14:00 IST)
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ഇന്തോനേഷ്യ ഓപ്പണ്‍ സൂപ്പര്‍ 1000 ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ ജയത്തോടെ ലോക ബാഡ്മിന്റണ്‍ റാങ്കിങ്ങില്‍ ആദ്യ 10 സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനതാരം പി വി സിന്ധു. തായ്ലന്‍ഡൊന്റെ ബുസാനന്‍ ഒന്‍ബാരുങ്ഫാനെ ആദ്യ റൗണ്ടില്‍ 52 മിനിറ്റുകള്‍ മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍ 25-23, 21-16 എന്ന സ്‌കോറിന് കീഴടക്കിയാണ് സിന്ധു ആദ്യ പത്തില്‍ തിരിച്ചെത്തിയത്.
 
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതല്‍ തന്നെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെയാണ് സിന്ധു കളിച്ചത്. ഒന്നാം ഗെയിമിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ തായ് താരം ശക്തമായ സ്മാഷുകളിലൂടെ സിന്ധുവിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, തന്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് മുഴുവന്‍ പുറത്തെടുത്ത ഇന്ത്യന്‍ താരം വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. വിജയത്തോടെ റാങ്കിങ്ങില്‍ പത്താം സ്ഥാനത്തെത്താന്‍ സിന്ധുവിനായി. നീണ്ട 31 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് താരം ആദ്യ പത്തില്‍ തിരിച്ചെത്തുന്നത്.
 
പാരീസ് ഒളിമ്പിക്‌സിന് ശേഷമുള്ള പരിക്കുകളും നീണ്ട ഇടവേളയുമാണ് റാങ്കിങ്ങില്‍ തിരിച്ചടി വരാന്‍ ഇടയാക്കിയത്. ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ താരമായ ആന്‍ സെ യങ്ങാണ് രണ്ടാം റൗണ്ടില്‍ പി വി സിന്ധുവിന്റെ എതിരാളി. അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറില്‍ ആന്‍ സെ യങ്ങിനെതിരെ ഇതുവരെയും വിജയിക്കാന്‍ സിന്ധുവിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതുവരെ 9 മത്സരങ്ങളാണ് ഇരു താരങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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