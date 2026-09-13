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  4. Elena Rybakina won her first career US open title
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 13 September 2026 (10:07 IST)

സബലേങ്കയുടെ ഹാട്രിക് കിരീടസ്വപ്നം പൊലിഞ്ഞു, യുഎസ് ഓപ്പണിൽ കിരീടം ചൂടി റൈബക്കിന

Elena Rybakina,Aryana Sabalenka, US Open, Tennis News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 13 Sep 2026 (09:53 IST)
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യുഎസ് ഓപ്പണില്‍ ഹാട്രിക് കിരീടമെന്ന ലക്ഷ്യം നേടാനാവാതെ മടങ്ങി ഒന്നാം സീഡ് ആര്യാന സബലേങ്ക. കസാഖിസ്ഥാന്റെ എലേന റൈബക്കിനയാണ് സബലേങ്കയെ അടിയറവ് പറയിച്ചത്. റൈബക്കിനയുടെ കരിയറിലെ ആദ്യ യുഎസ് ഓപ്പണ്‍ നേട്ടമാണിത്. 3 സെറ്റുകള്‍ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ബെലാറസ് താരത്തെ റൈബക്കിന മറികടന്നത്.
 
ആദ്യ സെറ്റ് 6-4ന് സ്വന്തമാക്കിയ റൈബക്കിനയ്‌ക്കെതിരെ രണ്ടാം സെറ്റില്‍ സബലേങ്ക ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. 5-7നായിരുന്നു സബലേങ്കയുടെ വിജയം. എന്നാല്‍ മൂന്നാം സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കി സബലേങ്കയെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് റൈബക്കിനയുടെ ആദ്യ യുഎസ് ഓപ്പണ്‍ നേട്ടം. ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണിലും സബലേങ്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തി റൈബക്കിന കിരീടം നേടിയിരുന്നു. ഡബ്യുടിഎ ഫൈനല്‍സിലും സബലേങ്കയെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ താരത്തിനായിരുന്നു. യുഎസ് ഓപ്പണിലും വിജയിച്ചതോടെ  വനിതാ സിംഗിള്‍സ് റാങ്കിങ്ങില്‍ സബലേങ്കയെ മറികടന്ന് ഒന്നാമതെത്താനും റൈബക്കിനയ്ക്കായി. 2022ല്‍ വിംബിള്‍ഡണ്‍ കിരീടവും നേടിയിട്ടുള്ള റൈബക്കിനയ്ക്ക് 3 ഗ്രാന്‍ഡ്സ്ലാം കിരീടങ്ങളാണുള്ളത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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