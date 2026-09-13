സബലേങ്കയുടെ ഹാട്രിക് കിരീടസ്വപ്നം പൊലിഞ്ഞു, യുഎസ് ഓപ്പണിൽ കിരീടം ചൂടി റൈബക്കിന
യുഎസ് ഓപ്പണില് ഹാട്രിക് കിരീടമെന്ന ലക്ഷ്യം നേടാനാവാതെ മടങ്ങി ഒന്നാം സീഡ് ആര്യാന സബലേങ്ക. കസാഖിസ്ഥാന്റെ എലേന റൈബക്കിനയാണ് സബലേങ്കയെ അടിയറവ് പറയിച്ചത്. റൈബക്കിനയുടെ കരിയറിലെ ആദ്യ യുഎസ് ഓപ്പണ് നേട്ടമാണിത്. 3 സെറ്റുകള് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ബെലാറസ് താരത്തെ റൈബക്കിന മറികടന്നത്.
TOP OF THE WORLD— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026
Elena Rybakina defeats Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 to claim her first US Open title! pic.twitter.com/7XA520vTei
ആദ്യ സെറ്റ് 6-4ന് സ്വന്തമാക്കിയ റൈബക്കിനയ്ക്കെതിരെ രണ്ടാം സെറ്റില് സബലേങ്ക ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. 5-7നായിരുന്നു സബലേങ്കയുടെ വിജയം. എന്നാല് മൂന്നാം സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കി സബലേങ്കയെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് റൈബക്കിനയുടെ ആദ്യ യുഎസ് ഓപ്പണ് നേട്ടം. ഈ വര്ഷത്തെ ഓസ്ട്രേലിയന് ഓപ്പണിലും സബലേങ്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തി റൈബക്കിന കിരീടം നേടിയിരുന്നു. ഡബ്യുടിഎ ഫൈനല്സിലും സബലേങ്കയെ പരാജയപ്പെടുത്താന് താരത്തിനായിരുന്നു. യുഎസ് ഓപ്പണിലും വിജയിച്ചതോടെ വനിതാ സിംഗിള്സ് റാങ്കിങ്ങില് സബലേങ്കയെ മറികടന്ന് ഒന്നാമതെത്താനും റൈബക്കിനയ്ക്കായി. 2022ല് വിംബിള്ഡണ് കിരീടവും നേടിയിട്ടുള്ള റൈബക്കിനയ്ക്ക് 3 ഗ്രാന്ഡ്സ്ലാം കിരീടങ്ങളാണുള്ളത്.