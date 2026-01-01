കയ്യിൽ കുപ്പിയുമായി നടക്കുന്ന സാറ തെൻഡുൽക്കർ; ബിയർ ബോട്ടിലെന്ന് സോഷ്യൽമീഡിയ; സൈബറാക്രമണം രൂക്ഷം

രേണുക വേണു|
വ്യാഴം, 1 ജനുവരി 2026 (12:16 IST)
പനജി: ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറുടെ മകൾ സാറാ തെൻഡുൽക്കറിനെതിരെ സൈബറാക്രമണം രൂക്ഷം. കയ്യിൽ കുപ്പികളുമായി ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന സംരംഭക കൂടിയായ സാറാ തെൻഡുൽക്കറിൻ്റെ വീഡിയോ വൈറലായതോടെയാണ് സൈബറാക്രമണവും ശക്തമായത്.
സാറ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം നടക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. കയ്യിലുള്ള കുപ്പികൾ ബിയറിൻ്റേതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സൈബറാക്രമണം. ബീയറിന്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉൾപ്പെടെ ചിലർ കമന്റു ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിഹാസ താരത്തിന്റെ മകൾ പരസ്യമായി മദ്യക്കുപ്പി കയ്യിൽ പിടിച്ചു നടക്കുന്നതിനെതിരെയും ചിലർ രംഗത്തെത്തി.
അതേസമയം ഇത് സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നാക്രമണമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മകൾ ബീയർ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ സച്ചിൻ തെൽഡുൽക്കർ മദ്യപാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പറയാൻ സാധിക്കുമെന്നും ചോദ്യമുണ്ട്.
വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച തീയതി വ്യക്തതയില്ലെങ്കിലും ന്യൂഇയർ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചിത്രീകരിച്ചതാണെന്നാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ അവകാശവാദം. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം പലപ്പോഴും യാത്രകൾ പോകാറുള്ള സാറ തൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമ പ്രൊഫൈലുകളിലൂടെ യാത്രയുടെ ചിത്രങ്ങളും പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്.