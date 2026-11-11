ഐഒഎ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ അട്ടിമറിയെന്ന് പി ടി ഉഷ, തെളിവും ഹാജരാക്കണമെന്ന് അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്, തർക്കം രൂക്ഷം
ഇന്ത്യന് ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷനിലേക്കുള്ള എസ് ഒ എം തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് അട്ടിമറിയും ക്രമക്കേടും നടന്നെന്ന നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് പിടി ഉഷയുടെ ആരോപണങ്ങള്ക്ക് മറുപടിയുമായി അഞ്ജു ബോബി ജോര്ജ്. തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് ജയവും തോല്വിയും സ്വാഭാവികമാണെന്നും അത് ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കാന് എല്ലാവര്ക്കും സാധിക്കണമെന്നും അഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി. ആരോപണങ്ങള് ഉന്നയിക്കുന്നവര് അതിനുള്ള കൃത്യമായ തെളിവുകളും ഹാജരാക്കണമെന്നും എന്തെങ്കിലും പരാതികളുണ്ടെങ്കില് ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളെ സമീപിക്കണമെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
ഐഒഎയുടെ സ്പോര്ട്സ് പേഴ്സണ്സ് ഓഫ് ഔട്ട് സ്റ്റാന്ഡിങ് മെറിറ്റ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് 53 വോട്ടുകള് നേടിയാണ് അഞ്ജു ബോബി ജോര്ജ് വിജയിച്ചത്. ലഭിച്ച വോട്ടുകള് കായികരംഗത്തെ തന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള വലിയ അംഗീകാരമാണെന്നും അഞ്ജു പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം വരാനിരിക്കുന്ന ഐഒഎ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകള് അഞ്ജു ബോബി ജോര്ജ് പൂര്ണ്ണമായി തള്ളികളഞ്ഞില്ല. വോട്ടെടുപ്പില് 40 വോട്ടുകള് നേടി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു പിടി ഉഷ. അഞ്ജുവിന് പുറമെ സൈന നെഹ്വാള്, റാണി രാം പാല്, ഡോള ബാനര്ജി എന്നിവരാണ് വനിതാ വിഭാഗത്തില് നിന്ന് വിജയിച്ച മറ്റ് താരങ്ങള്.
ഇന്ത്യന് ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന് തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് ഗുരുതര ക്രമക്കേടുകളും ചട്ടലംഘനങ്ങളും നടന്നതായി ആരോപിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിക്ക് പിടി ഉഷ കത്തയച്ചിരുന്നു. തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് നിഷ്പക്ഷമായില്ലെന്നും വിഷയത്തില് ഐഒസിയുടെ അടിയന്തിര ഇടപെടല് വേണമെന്നുമാണ് പിടി ഉഷയുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.