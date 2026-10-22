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  4. Anahat Singh Stuns World No. 3 Nour ElSherbini to Reach Silicon Valley Open Quarterfinals
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (17:23 IST)

ലോക മൂന്നാം നമ്പറുകാരിയെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഷ് സെൻസേഷൻ അനാഹത് സിങ്! ചരിത്രവിജയം 30 മിനിറ്റിൽ!

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (17:17 IST)
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കാലിഫോര്‍ണിയ: ലോക സ്‌ക്വാഷ് വേദിയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ കരുത്തറിയിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ 18കാരിയായ യുവതാരം അനാഹത് സിങ്. കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ റെഡ്വുഡ് സിറ്റിയില്‍ നടക്കുന്ന സിലിക്കണ്‍ വാലി ഓപ്പണില്‍ ലോക മൂന്നാം നമ്പര്‍ താരവും എട്ടുതവണ ചാമ്പ്യനുമായ ഈജിപ്തിന്റെ നൂര്‍ എല്‍ ഷെര്‍ബിനിയെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമിലാണ് താരം തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞത്. ലോക റാങ്കിങ്ങില്‍ പതിനഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ യുവ സെന്‍സേഷന്‍. വെറും 30 മിനിറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തില്‍ 11-8, 11-8, 11-7 എന്ന സ്‌കോറിനായിരുന്നു അനാഹതിന്റെ അവിശ്വസനീയ വിജയം. ഇതോടെ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലിലേക്ക് താരം പ്രവേശിച്ചു.
 
ആരാധനാപാത്രത്തിനെതിരെ സ്വപ്നവിജയം
 
സ്‌ക്വാഷ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിലൊരാളായ എല്‍ ഷെര്‍ബിനിയെ കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ ആരാധനയോടെ നോക്കികൊണ്ട ബാല്യമാണ് അനാഹതിനുള്ളത്. എല്‍ ഷെര്‍ബിനിയുടെ മത്സരങ്ങള്‍ പതിവായി കണ്ടാണ് താന്‍ കളി പഠിച്ചതെന്നും ആദ്യമായി നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ വിജയം നേടാനായത് ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ള അനുഭവമാണെന്നും ഇന്ത്യന്‍ താരം വ്യക്തമാക്കി.
 
മത്സരത്തിന് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയ തന്ത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ച രീതിയില്‍ നടപ്പാക്കാനായതാണ് വിജയത്തില്‍ അനാഹതിന്റെ നിര്‍ണായകമായത്. ലോക മൂന്നാം നമ്പര്‍ താരത്തിന്റെ പരിചയസമ്പത്തും സമ്മര്‍ദത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള മികവും മറികടന്ന് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാന്‍ താരത്തിനായി.
 
അന്താരാഷ്ട്ര സ്‌ക്വാഷില്‍ ഇതിനകം ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കിയ താരമാണ് അനാഹത്. ജൂനിയര്‍ ലോക ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിലെ സ്വര്‍ണവും ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസിലെ വെള്ളിയും ഇന്ത്യന്‍ യുവതാരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലില്‍ ലോക 14-ാം നമ്പര്‍ താരം സല്‍മ ഹാനിയാണ് അനാഹതിന്റെ അടുത്ത എതിരാളി. എല്‍ ഷെര്‍ബിനിക്കെതിരായ വിജയം നല്‍കിയ ആത്മവിശ്വാസം കൈമുതലാക്കി അടുത്ത മത്സരത്തിലും മുന്നേറാനാകും ഇന്ത്യന്‍ താരത്തിന്റെ ശ്രമം.
 
2028-ലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ സ്‌ക്വാഷ് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനിരിക്കെ, അനാഹതിന്റെ ഈ നേട്ടം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നല്‍കുന്നത്. അനാഹത്തിലൂടെ ഒരു ഒളിമ്പിക്‌സ് സ്വര്‍ണമാണ് നിലവില്‍ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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