സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 9 ഫെബ്രുവരി 2026 (18:06 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: ഓണ്ലൈന് ഗെയിം കളിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ സമ്മര്ദ്ദം മൂലമുണ്ടായ തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവത്തെ തുടര്ന്ന് 22 വയസ്സുകാരന് മരിച്ചു. മീററ്റിലെ ഖൈര് നഗര് സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് കൈഫാണ് മരിച്ചത്. തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴല് പൊട്ടി ഗുരുതരമായ രക്തസ്രാവമുണ്ടായി മരണത്തിന് കാരണമായെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
ബിസിനസ്സില് പിതാവിനെ സഹായിച്ചിരുന്ന കൈഫ് ഓഫീസില് ഒരു ഓണ്ലൈന് ഗെയിം കളിക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞുവീണു. ഉടന് തന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഡല്ഹിയിലെ സഫ്ദര്ജംഗ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ചികിത്സയിലിരിക്കെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു.
കൈഫിന് ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദ്ദത്തിന്റെ ചരിത്രമുണ്ടെന്നും അത് മരുന്നുകളുടെ സഹായത്തോടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു. കൈഫ് ദീര്ഘനേരം മൊബൈലില് ചിലവഴിക്കാറുണ്ടെന്നും സോഷ്യല് മീഡിയ റീലുകളില് സജീവമാണെന്നും വീട്ടുകാര് പറഞ്ഞു. മൊബൈല് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണമെന്ന് വീട്ടുകാരുടെ ഉപദേശം കൈഫ് എപ്പോഴും അവഗണിക്കാറുണ്ടെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.