മൈക്കെടുത്തു, കനിമൊഴിയുടെ അതൃപ്തിയിലും വിജയ്ക്കെതിരെ അസഭ്യവർഷവുമായി ഡിഎംകെ വനിതാ നേതാവ്, കേസ്
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്ക്കെതിരെ അസഭ്യവര്ഷം നടത്തിയ ഡിഎംകെ വനിതാ നേതാവിനെതിരെ ചെന്നൈ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഡിഎംകെ കൗണ്സിലറും പാര്ട്ടിയുടെ വിഭാഗം ചെന്നൈ ജില്ലാ ഓര്ഗണൈസറുമായ ദീനദയാലനെതിരെയാണ് നടപടി. ഒക്ടോബര് ഏഴിന് ചെന്നൈയില് വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു ഡിഎംകെ നേതാവിന്റെ വിവാദപരാമര്ശങ്ങള്. ദൃശ്യങ്ങള് വൈറലായതോടെ മന്ത്രിമാരടക്കം രംഗത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. കനിമൊഴി എം പി അടക്കമുള്ളവര് പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
വേദിയില് വെച്ച് തന്നെ സുധ ദീനദയാലന്റെ പരാമര്ശങ്ങളില് കനിമൊഴി എം പി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും വനിതാ നേതാവ് അസഭ്യവര്ഷം തുടരുകയായിരുന്നു. അതേസമയം വേദിയില് വെച്ച് തന്നെ സുധാ ദീനദയാലന്റെ പരാമര്ശങ്ങളെ കനിമൊഴി എം പി തിരുത്തി. എന്ത് തന്നെ പ്രകോപനമുണ്ടായാലും മാന്യത വിടാതെ സംസാരിക്കണമെന്ന് കനിമൊഴി വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയ വിവാദം ശക്തമായതോടെയാണ് കനിമൊഴി വനിതാ നേതാവിനെ തിരുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് ഡിഎംകെ പുറത്തുവിട്ടത്.
Absolutely Disgusting Speech by MAX! ???? Just look at the reactions of Mayor @PriyarajanDMK and @KanimozhiDMK during the speech. Their expressions speak volumes about what’s happening within and around the DMK party! ???????? https://t.co/aMLKbwyYhf— Arun Vijay (@AVinthehousee) October 19, 2026