എൻസിപിയിൽ നിർണായക ചർച്ചകൾ, അജിത് പവാറിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി സുനേത്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായേക്കും

ബാരാമതിയില് വിമാനാപകടത്തില് എന്സിപി നേതാവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അജിത് പവാര് മരണപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ എന്സിപിയില് നിര്ണായകമായ ചര്ച്ചകള്. അജിത് പവാറിന് പകരം ആരാകും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി,എന്സിപി ശരദ് പവാറിന്റെ ഘടകവുമായി ലയിക്കുമോ എന്നതെല്ലാം ചര്ച്ചയാകും. 2 എന്സിപി പാര്ട്ടികളൂം ഒന്നാകണമെന്ന് അജിത് പവാര് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായുള്ള ചര്ച്ചകള് നടന്നിരുന്നതായി പവാറിന്റെ അടുത്ത അനുയായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അജിത് പവാറിന്റെ പിന്ഗാമിയായി സുനേത്ര
പവാറിനെയാണ് നേതൃത്വം കാണുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നത്. ഇതിനായി പ്രഫുല് പട്ടേല്, എന്സ്ഛഗന് ഭൂജ്ബല്, ധനഞ്ജയ് മുണ്ടെ, സുനില് താത്കരെ തുടങ്ങിയ മുതിര്ന്ന എന്സിപി നേതാക്കള് സുനേത്ര പവാറുമായി ചര്ച്ചകള് നടത്തിയതായാണ് വിവരം.
നിലവില് സംസ്ഥാന നിയമസഭയില് പവാര് കുടുംബത്തിലെ ആരും എന്സിപി പ്രതിനിധികളായി ഇല്ല - സുനേത്ര രാജ്യസഭാംഗമാണ്, അജിത് പവാറിന്റെ മക്കളായ പാര്ത്തും ജെയിയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളല്ല. ഇതിനെ മറികടക്കാന്, അജിത് പവാര് ഒഴിഞ്ഞ ബാരാമതി സീറ്റില് നിന്ന് സുനേത്ര മത്സരിച്ച് വിജയിക്കണം എന്നതാണ് പാര്ട്ടിയുടെ തീരുമാനം. എന്സിപിയുടെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും ലയിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകളും സമാന്തരമായി നടക്കുന്നുണ്ട്.