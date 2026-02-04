ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അവോക്കാഡോ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതെന്നറിയാമോ

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 4 ഫെബ്രുവരി 2026 (20:00 IST)
ഇന്ത്യയില് സാധാരണയായി ബട്ടര് ഫ്രൂട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവോക്കാഡോ ഉയര്ന്ന പോഷകമൂല്യം, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകള് എന്നിവ കാരണം ജനപ്രീതി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിളയാണ്. ഇന്ത്യയില് അവോക്കാഡോ കൃഷി ഇപ്പോഴും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും, ചില പ്രദേശങ്ങള് ശക്തമായ സാധ്യതകള് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് അവോക്കാഡോ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കര്ണാടകയാണ്. രാജ്യത്ത് അവോക്കാഡോ കൃഷിയുടെയും ഉല്പാദനത്തിന്റെയും ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന വിഹിതം സംസ്ഥാനം സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. കര്ണാടകയിലാണ് അവോക്കാഡോ നേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. കാലക്രമേണ ഈ വിള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും മണ്ണിനും അനുയോജ്യമായി മാറി.
അവോക്കാഡോ കൃഷിക്ക് അനുകൂലമായ കാര്ഷിക-കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളാണ് കര്ണാടകയിലുള്ളത്. മിതമായ താപനില, മതിയായ മഴ, നല്ല നീര്വാര്ച്ചയുള്ള മണ്ണ് എന്നിവ ആരോഗ്യകരമായ വൃക്ഷവളര്ച്ചയ്ക്കും ഫലവളര്ച്ചയ്ക്കും സഹായകമാകുന്നു. തോട്ടവിളകളിലും പൂന്തോട്ടപരിപാലന വിളകളിലും സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള അനുഭവം കര്ഷകരെ അവോക്കാഡോയെ വാണിജ്യ വിളയായി സ്വീകരിക്കാന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.