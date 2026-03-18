ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്; രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ചൈന

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 18 മാര്ച്ച് 2026 (14:11 IST)
ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണ ചേരുവകളില് ഒന്നാണ് പഞ്ചസാര. പാനീയങ്ങള്, മധുരപലഹാരങ്ങള്, സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങള് എന്നിവയില് ഇത് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നു. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. പ്രതിവര്ഷം ഏകദേശം 30-32 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടണ് പഞ്ചസാരയാണ് രാജ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ വലിയ ജനസംഖ്യയും ചായ, മധുരപലഹാരങ്ങള്, പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണങ്ങള് എന്നിവയില് പഞ്ചസാരയുടെ ഉയര്ന്ന ഉപയോഗവും അതിന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഉത്സവങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും പഞ്ചസാര വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഉപഭോഗം കൂടുതല് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശേഷം ചൈന, യൂറോപ്യന് യൂണിയന്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ബ്രസീല് എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന പഞ്ചസാര ഉപഭോഗ രാജ്യങ്ങള്. ജനസംഖ്യാ വലിപ്പം, ഭക്ഷ്യ വ്യവസായങ്ങള്, സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങള്ക്കും പാനീയങ്ങള്ക്കുമുള്ള ആവശ്യം എന്നിവ കാരണം ഈ രാജ്യങ്ങള് ഓരോ വര്ഷവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ടണ് പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്നു.
മൊത്തം ഉപഭോഗത്തില് ഇന്ത്യ മുന്നിലാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരെയായി എടുത്താല് അമേരിക്ക, ജര്മ്മനി, നെതര്ലാന്ഡ്സ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് ഉയര്ന്ന പഞ്ചസാര ഉപഭോഗമുണ്ട്. പായ്ക്ക് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങള്, മധുരപലഹാരങ്ങള്, പഞ്ചസാര പാനീയങ്ങള് എന്നിവയുടെ ഉയര്ന്ന ഉപഭോഗമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.