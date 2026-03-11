സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 11 മാര്ച്ച് 2026 (12:53 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയില് നിലനില്ക്കുന്ന സംഘര്ഷങ്ങള് ഇപ്പോള് ആഗോള ഊര്ജ്ജ വിപണിയെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, ഗള്ഫില് നിന്നുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതി നിര്ത്തുകയാണെങ്കില് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ബാധിക്കുകയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
ഇറാനും അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള തുടര്ച്ചയായ സംഘര്ഷങ്ങള് ആഗോള ഊര്ജ്ജ വിപണിയെ പിടിച്ചുലച്ചിരിക്കുന്നു. ഗള്ഫ് മേഖലയിലെ ആക്രമണങ്ങളും ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപമുള്ള ഉപരോധങ്ങളും ആഗോള എണ്ണവില ബാരലിന് 100 ഡോളറിനു മുകളില് എത്തിച്ചു. സംഘര്ഷം രൂക്ഷമാവുകയും ഈ സുപ്രധാന വഴിയിലൂടെയുള്ള ഷിപ്പിംഗ് മന്ദഗതിയിലാവുകയും ചെയ്യുമ്പോള് ലോകമെമ്പാടും ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം ഉയര്ന്നുവരുന്നു:- ഗള്ഫില് നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത എണ്ണ ആഗോള വിപണിയിലെത്തുന്നത് നിലച്ചാല്, ഏത് രാജ്യങ്ങളാണ് ആദ്യം എണ്ണ തീര്ന്നുപോകുക? ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം.
പല ഏഷ്യന് രാജ്യങ്ങളിലും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എണ്ണയുടെ പരിമിതമായ കരുതല് ശേഖരം മാത്രമേയുള്ളൂ. ഗള്ഫ് വിതരണം പൂര്ണ്ണമായും നിര്ത്തിവച്ചാല് ഈ രാജ്യങ്ങള് ആഴ്ചകള്ക്കുള്ളില് ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടിവരും. ഏറ്റവും കൂടുതല് ബാധിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളില് ഒന്നാണ് പാകിസ്ഥാന്. രാജ്യത്ത് 20 മുതല് 28 ടണ് വരെ എണ്ണ ശേഖരം മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. പാകിസ്ഥാന് ഇറക്കുമതിയെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നതിനാല് വിതരണത്തിലെ ഏതെങ്കിലും തടസ്സം ഒരു മാസത്തിനുള്ളില് ഗുരുതരമായ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
ഇന്തോനേഷ്യയും വിയറ്റ്നാമും ഉയര്ന്ന അപകടസാധ്യതയിലാണ്. ഇന്തോനേഷ്യയുടെ എണ്ണ ശേഖരം ഏകദേശം 20 ദിവസം നീണ്ടുനില്ക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, വിയറ്റ്നാമില് ഏകദേശം 15 ടണ് കരുതല് ശേഖരം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ഉപഭോക്താക്കളില് ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. അസംസ്കൃത എണ്ണ ആവശ്യത്തിന്റെ 80% ത്തിലധികവും ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇറക്കുമതിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം ഗള്ഫ് മേഖലയില് നിന്നാണ് വരുന്നത്.
നിലവില് ഇന്ത്യയില് ഏകദേശം 50 ദിവസത്തേക്ക് ആവശ്യമായ എണ്ണ, പെട്രോളിയം സ്റ്റോക്കുകള് ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. റഷ്യയില് നിന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളില് നിന്നും എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്തുകൊണ്ട് സര്ക്കാര് വിതരണ സ്രോതസ്സുകള് വൈവിധ്യവത്കരിക്കാന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗള്ഫ് ഉല്പാദകരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നു.